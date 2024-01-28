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التنمية الصناعية تبدأ سلسلة منتديات بالمحافظات للرد على استفسارات رواد الأعمال

1/28/2024 2:36:18 PM
(MENAFN- Youm7) تعقد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدءًا من غد وعلى مدار أسبوعين سلسلة زيارات ومنتديات ترويجية بمحافظة البحيرة لبحث سبل التنمية الصناعية بالمحافظة وخاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك تحت عنوان "المجمع الصناعي بحوش عيسى محور تنموى جديد بمحافظة البحيرة"، وذلك من خلال فريق عمل من الهيئة لتعريف المستثمرين وشباب الأعمال وخريجي الجامعات بمزايا المجمع الصناعي الذي طرحته الهيئة مؤخرًا والرد على استفسارات الشباب ورواد الأعمال من أبناء المحافظة الراغبين في حجز وحدات صناعية بالمجمع والبدء في مشروعاتهم الصناعية.



صرحت بذلك الدكتورة ناهد يوسف مؤكدة أن تلك المنتديات تأتى في إطار التنسيق المتواصل بين الهيئة ومحافظة البحيرة بهدف خلق حوار مجتمعي مع كافة الفئات سواءًا المستثمرين أو شباب الخريجين وكذا كافة المهتمين بالشأن الصناعي من أبناء البحيرة لبحث تحديات الاستثمار الصناعي بالمحافظة وسبل تعزيز التنمية الصناعية والتعريف بالمجمع الصناعي الجديد بمنطقة حوش عيسى والمزايا التي يوفرها لرواد الأعمال.





هذا وقد قامت الهيئة مطلع الشهر الجارى بطرح 864 مصنعا صغيرا كاملة المرافق والتجهيزات بالمجمع تستهدف صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والجلود والكيماوية .. وتواصل الهيئة تسليم كراسات الاشتراطات وتلقي طلبات المتقدمين على الوحدات.

وأكدت رئيس الهيئة على أن جميع الوحدات كاملة المرافق من كهرباء ووحدة إطفاء كما يتم عمل صيانات دورية لخدمة المستثمر على أكمل وجه، كما حرصت الهيئة على أن يشمل المجمع منطقة خدمية للمستثمرين حيث يحتوى المجمع على بنك ومسجد ومبنى إدارى ومعرض ومنفذ بيع.



وأوضحت ناهد يوسف بأن الهيئة قامت بتقديم مزيد من التيسيرات المميزة للمستثمرين، حيث شملت طرح كراسة الشروط بسعر مخفض وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض، كما تم طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار
حتى 10 سنوات قابلة للتجديد، ويتم تأجيل تحصيل إيجار الوحدات من المستثمرين لما بعد الـ ٩ أشهر الأولى من استلام الوحدة، كما يمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) وبتسهيلات قد تصل إلى 100% من قيمة الوحدة من خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها، وكذلك الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقدم تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط الإنتاج ومستلزماته، بالإضافة إلى خدمات تسويقية.. هذا وتبلغ مساحة الوحدة بالمجمع ٤٨ م2 ، ويتاح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي بدون حد أقصى في نفس القطاع.



هذا وتشمل المنتديات التي ستقوم بها الهيئة في اليوم الأول اجتماع مع المستثمرين ورواد الأعمال بمركز ومدينة كوم حمادة وإجراء لقاء موسع بقاعة نادي الزراعيين، بالمدينة كما سيعقد المنتدى الثاني مع شباب الخريجين بجامعة دمنهور والمنتدى الثالث سيتم عقده بمركز ومدينة أبو المطامير ثم إجراء لقاء موسع بالمستثمرين من داخل المجمع الصناعي بحوش عيسى، ومن المقرر عقد المنتدى الرابع بمركز ومدينة كفر الدوار ثم تختتم سلسلة المنتديات بعقد اجتماع موسع بمركز ومدينة إدكو.




















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