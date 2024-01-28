10 معلومات حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) تعمل الحكومة على تدعيم العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا فى شتى المجالات، سواءزيادة الصادرات، أو جذب استثمارات مباشرة من ألمانيا لمصر وهى الاقتصاد الرابع عالميا، فى الوقت الذى يعمل مكتب التمثيل التجارى فى المانيا برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف الوزير التجارى المفوض المصرى فى ألمانيا، على العديد من المحاور، بهدف زيادة حجم الصادرات، بجانب جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر ونقل وتوطين التكنولوجيا علاوة على تنمية العلاقات الاقتصادية فى إطار التعاون الفنى بين البلدين وتحويل القروض إلى منح ومشروعات استثمارية فى مصر.. تعرف على التفاصيل فى 10 نقاط.

1 - الصادرات المصرية كانت تتراوح عبر السنوات الماضية من 500 مليون يورو إلى 600 مليون يورو سنويا، فيما بلغت عام 2020 -2021 نحو 841 مليون يورو سنويا.

2 – نفذ المكتب التجارى خطة تقوم على التركيز على كافة القطاعات فى ألمانيا، ودراسة كل قطاع ودراسة احتياجات السوق الألمانى وبالتالى خلال العام الماضى زادت صادراتنا إلى 1.2 مليار يورو هو أكبر رقم فى تاريخ الصادرات المصرية إلى ألمانيا".

3 – تم إدخال بعض المنتجات وبعض السلع مثل المفروشات والفوط على سبيل المثال وبعض المنتجات الزراعية مثل البطاطا ومثل الخرشوف وبعض المنتجات التى لم تكن تدخل إلى السوق الألمانى.

4 - مصر تشارك فى 15 معرض بالفعل فيما نسعى للمشاركة فى المعارض الصناعية بهدف تنويع الهيكل الخاص بالصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

5 - يمكن زيادة الصادرات إلى المانيا لنحو 4 مليارات يورو خلال سنتين أو ثلاثة بشرط توفير المنتج المطلوب.

6 - إذا تم تصنيع هذه الفراولة أو تحويلها إلى فراولة مجمدة او تحولها إلى عصير فإن قيمة الصادرات سترتفع ما بين 300 مليون يورو إلى 400 مليون يورو وهذا رقم كبير فى بند واحد.

7 - يتم انشاء مراكز لتوزيع المنتجات المصرية فى السوق الألمانى بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية التى بدأت فى عمل دراسة للمنتجات المصرية التى يمكنها التواجد فى السوق الألمانى فى المستقبل، وتكون مراكز التوزيع مخصصة لألمانيا وغيرها من الدول.



8 - جار التباحث مع عدد من مصنعى السيارات ومصنعى قطع غيار السيارات لإقامة مشروعات فى مصر، وهذا سيعمل على زيادة الصادرات الصناعية المصرية إلى ألمانيا خلال الفترة.



9 - تم عرض 152 فرصة استثمارية بواسطة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال زيارته الأخيرة لألمانيا على الجانب الألمانى ويقوم المكتب بالمتابعة للاستفادة من هذه الفرص فى إقامة المزيد من المصانع والمشروعات الاستثمارية الألمانية فى مصر.



10- يعمل المكتب على تدشين منطقة صناعية المانية فى محور قناة السويس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الألمانية.



