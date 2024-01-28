10 معلومات حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا.. تعرف عليها

(MENAFN
- Youm7) تعمل الحكومة على تدعيم العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا فى شتى المجالات، سواء
زيادة الصادرات
، أو جذب استثمارات مباشرة من ألمانيا لمصر وهى الاقتصاد الرابع عالميا، فى الوقت الذى يعمل مكتب التمثيل التجارى فى المانيا برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف الوزير التجارى المفوض المصرى فى ألمانيا، على العديد من المحاور، بهدف زيادة حجم الصادرات، بجانب جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر ونقل وتوطين التكنولوجيا علاوة على تنمية العلاقات الاقتصادية فى إطار التعاون الفنى بين البلدين وتحويل القروض إلى منح ومشروعات استثمارية فى مصر.. تعرف على التفاصيل فى 10 نقاط.
1 - الصادرات المصرية كانت تتراوح عبر السنوات الماضية من 500 مليون يورو إلى 600 مليون يورو سنويا، فيما بلغت عام 2020 -2021 نحو 841 مليون يورو سنويا.
2 – نفذ المكتب التجارى خطة تقوم على التركيز على كافة القطاعات فى ألمانيا، ودراسة كل قطاع ودراسة احتياجات السوق الألمانى وبالتالى خلال العام الماضى زادت صادراتنا إلى 1.2 مليار يورو هو أكبر رقم فى تاريخ الصادرات المصرية إلى ألمانيا".
3 – تم إدخال بعض المنتجات وبعض السلع مثل المفروشات والفوط على سبيل المثال وبعض المنتجات الزراعية مثل البطاطا ومثل الخرشوف وبعض المنتجات التى لم تكن تدخل إلى السوق الألمانى.
4 - مصر تشارك فى 15 معرض بالفعل فيما نسعى للمشاركة فى المعارض الصناعية بهدف تنويع الهيكل الخاص بالصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
5 - يمكن زيادة الصادرات إلى المانيا لنحو 4 مليارات يورو خلال سنتين أو ثلاثة بشرط توفير المنتج المطلوب.
6 - إذا تم تصنيع هذه الفراولة أو تحويلها إلى فراولة مجمدة او تحولها إلى عصير فإن قيمة الصادرات سترتفع ما بين 300 مليون يورو إلى 400 مليون يورو وهذا رقم كبير فى بند واحد.
7 - يتم انشاء مراكز لتوزيع المنتجات المصرية فى السوق الألمانى بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية التى بدأت فى عمل دراسة للمنتجات المصرية التى يمكنها التواجد فى السوق الألمانى فى المستقبل، وتكون مراكز التوزيع مخصصة لألمانيا وغيرها من الدول.
8 - جار التباحث مع عدد من مصنعى السيارات ومصنعى قطع غيار السيارات لإقامة مشروعات فى مصر، وهذا سيعمل على زيادة الصادرات الصناعية المصرية إلى ألمانيا خلال الفترة.
9 - تم عرض 152 فرصة استثمارية بواسطة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال زيارته الأخيرة لألمانيا على الجانب الألمانى ويقوم المكتب بالمتابعة للاستفادة من هذه الفرص فى إقامة المزيد من المصانع والمشروعات الاستثمارية الألمانية فى مصر.
10- يعمل المكتب على تدشين منطقة صناعية المانية فى محور قناة السويس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الألمانية.
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