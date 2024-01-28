ملابس وسجاد وإكسسوارات داخل جناح المشغولات اليدوية في معرض الكتاب

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- Youm7) جذب جناح المشغولات اليدوية التابع لوزارة التنمية المحلية، داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الزوار، إذ يضم العديد من المشغولات اليدوية بأسعار مخفضة، والتي تشمل الملابس والسجاد والديكورات والإكسسوارات، وأدوات من النحاس، والزخارف
جانب من المشغولات اليدوية
تشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
جناح المشغولات اليدوية
وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، ما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
مجموعة من المشغولات اليدوية
مشغولات يدوية بمعرض الكتاب
نتاج المشغولات اليدوية
نماذج يدوية
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