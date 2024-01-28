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وزيرة الثقافة تستقبل نظيرها الفنزويلي وتثمن مشاركة جمهورية فنزويلا بمعرض الكتاب

1/28/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Youm7) استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، مساء اليوم، إرنستو بيياجاس، وزير السلطة الشعبية للثقافة بجمهورية فنزويلا، فور وصوله لمصر للمشاركة بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.



وخلال اللقاء، رحبت وزيرة الثقافة، بنظيرها الفنزويلي، وثمنت أهمية المشاركة الأولى للجانب الفنزويلي بمعرض الكتاب، كونها تمثل إضافة قوية للمعرض على صعيد التنوع
الثقافي الذي يستهدف المعرض تفعيله على كل الأصعدة.



ومن جانبه، نقل وزير الثقافة الفنزويلي، تحية السيد نيكولاس مادورو، رئيس جمهورية فنزويلا، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وثمَّن دور مصر في حل قضية فلسطين، مُعبرًا عن احترامه وتقديره لجهود الدولة المصرية في هذا الصدد، مُعربًا عن أهمية هذه المشاركة كونها تمثل نقطة انطلاقة لتفعيل المزيد من التعاون الثقافي والفني بين الدولتين، واختتم اللقاء بشكر وزيرة الثقافة المصرية على حفاوة الاستقبال، متمنيًا المزيد من التعاون المثمر والإيجابي بين الجانبين.












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