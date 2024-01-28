طه حسين يتصدر المشهد فى جناح الهيئة بمعرض الكتاب بإصداراته وبوتريه شخصى

(MENAFN
- Youm7) تصدر عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، المشهد فى جناح الهيئة العامة المصرية للكتاب، في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، إذ تم عرض العديد من العناوين المختلفة ضمن سلسلة استعادة طه حسين، وسلسلة أدباء القرن العشرين.
كتب طه حسين
ومن أبرز العناوين الموجودة بالجناح، طه حسين أديب، وطه حسين شجرة البؤس، وطه حسين جنة الشوك، وطه حسين الحب الضائع، وطه حسين دعاء الكروان، كما يضم الجناح ترجمات طه حسين، ومنها صحف مختارة، وترجمة طه حسين نظام الاثينيين ارسطوطاليس، وطه حسين ومحمد كرد على وعلى مصطفى مشرفة آراء حرة، وأوديب وثيسيوس من الأبطال الأساطير اليونانية أندريه جيد.
عميد الأدب العربى طه حسين
ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التي تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم (5) صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
صورة عميد الأدب العربى بجناح معرض الكتاب
ويأتى وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
كتب طه حسين
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