طه حسين يتصدر المشهد فى جناح الهيئة بمعرض الكتاب بإصداراته وبوتريه شخصى

MENAFN - Youm7) تصدر عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، المشهد فى جناح الهيئة العامة المصرية للكتاب، في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، إذ تم عرض العديد من العناوين المختلفة ضمن سلسلة استعادة طه حسين، وسلسلة أدباء القرن العشرين.

كتب طه حسين

ومن أبرز العناوين الموجودة بالجناح، طه حسين أديب، وطه حسين شجرة البؤس، وطه حسين جنة الشوك، وطه حسين الحب الضائع، وطه حسين دعاء الكروان، كما يضم الجناح ترجمات طه حسين، ومنها صحف مختارة، وترجمة طه حسين نظام الاثينيين ارسطوطاليس، وطه حسين ومحمد كرد على وعلى مصطفى مشرفة آراء حرة، وأوديب وثيسيوس من الأبطال الأساطير اليونانية أندريه جيد.

عميد الأدب العربى طه حسين

ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التي تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم (5) صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

صورة عميد الأدب العربى بجناح معرض الكتاب

ويأتى وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.

كتب طه حسين







