رئيس Netflix ليس متحمسًا لـ Apple Vision Pro ويقول إن شركته تتوخى الحذر

MENAFN - Youm7) كشف جريج بيترز الرئيس التنفيذي لشركةNetflix ، وفي مقابلة حديثة مع Stratechery، انه ليس متحمسًا لجهاز Apple Vision Pro الجديد، وقال أنNetflix، إلى جانب التطبيقات الشهيرة الأخرى مثل YouTube وSpotify، غير متوفر على Apple Vision Pro كتطبيق.

وأوضح بيترز أنهم بحاجة إلى توخي الحذر الشديد بشأن المكان الذي يقضون فيه وقتهم وأموالهم، وفي الوقت الحالي، قاعدة مستخدمي Apple Vision Pro ليست كافية لجعل Netflix تتدخل بكل شيء.

وأضاف بيترز: "سنرى إلى أين ستسير الأمور مع

Vision Pro في الوقت الحالي، هذا ليس مهمًا حقًا بالنسبة لمعظم أعضائنا".

ذكر بيترز بصيص من الأمل، وقال إذا قامت شركة أبل بتحسين الصفقة ببعض الحوافز، فقد تعيد Netflix النظر في الأمر، وذكّر الجميع بأن Netflix وApple

لديهما تاريخ من العمل الجماعي ويستكشفان دائمًا طرقًا لمساعدة بعضهما البعض، قال بيترز، تاركاً الباب مفتوحاً قليلاً: "في بعض الأحيان نجد مساحة كبيرة من التداخل".

وبالنظر إلى المستقبل، ألمح بيترز إلى أنه إذا بدأ المزيد من الأشخاص في استخدام Apple Vision Pro وطلبوا Netflix عليه، فقد يفكرون في إنشاء تطبيق خاص.

في الوقت الحالي، إذا كنت تمتلك

Apple Vision Pro، فلا يزال بإمكانك مشاهدة عروض Netflix المفضلة لديك باستخدام متصفح

Safari.

مع استمرار تطور التكنولوجيا، تتعامل شركات مثل Netflix

بحذر، مع التأكد من أنها تستثمر في المجالات الأكثر أهمية لمستخدميها، لذلك، في حين أن Apple Vision Pro

قد لا يغير قواعد اللعبة بالنسبة لـ Netflix حتى الآن، فمن يدري ما يخبئه المستقبل؟ سيحدد الوقت ما إذا كانت ستصبح منصة جديرة بـ Netflix أم أنها تظل مجرد نقطة على رادار عملاق البث المباشر.