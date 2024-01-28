رئيس Netflix ليس متحمسًا لـ Apple Vision Pro ويقول إن شركته تتوخى الحذر

(MENAFN
- Youm7) كشف جريج بيترز الرئيس التنفيذي لشركة
Netflix ، وفي مقابلة حديثة مع Stratechery، انه ليس متحمسًا لجهاز Apple Vision Pro الجديد، وقال أن
Netflix، إلى جانب التطبيقات الشهيرة الأخرى مثل YouTube وSpotify، غير متوفر على Apple Vision Pro كتطبيق.
وأوضح بيترز أنهم بحاجة إلى توخي الحذر الشديد بشأن المكان الذي يقضون فيه وقتهم وأموالهم، وفي الوقت الحالي، قاعدة مستخدمي Apple Vision Pro ليست كافية لجعل Netflix تتدخل بكل شيء.
وأضاف بيترز: "سنرى إلى أين ستسير الأمور مع
Vision Pro في الوقت الحالي، هذا ليس مهمًا حقًا بالنسبة لمعظم أعضائنا".
ذكر بيترز بصيص من الأمل، وقال إذا قامت شركة أبل بتحسين الصفقة ببعض الحوافز، فقد تعيد Netflix النظر في الأمر، وذكّر الجميع بأن Netflix وApple
لديهما تاريخ من العمل الجماعي ويستكشفان دائمًا طرقًا لمساعدة بعضهما البعض، قال بيترز، تاركاً الباب مفتوحاً قليلاً: "في بعض الأحيان نجد مساحة كبيرة من التداخل".
وبالنظر إلى المستقبل، ألمح بيترز إلى أنه إذا بدأ المزيد من الأشخاص في استخدام Apple Vision Pro وطلبوا Netflix عليه، فقد يفكرون في إنشاء تطبيق خاص.
في الوقت الحالي، إذا كنت تمتلك
Apple Vision Pro، فلا يزال بإمكانك مشاهدة عروض Netflix المفضلة لديك باستخدام متصفح
Safari.
مع استمرار تطور التكنولوجيا، تتعامل شركات مثل Netflix
بحذر، مع التأكد من أنها تستثمر في المجالات الأكثر أهمية لمستخدميها، لذلك، في حين أن Apple Vision Pro
قد لا يغير قواعد اللعبة بالنسبة لـ Netflix حتى الآن، فمن يدري ما يخبئه المستقبل؟ سيحدد الوقت ما إذا كانت ستصبح منصة جديرة بـ Netflix أم أنها تظل مجرد نقطة على رادار عملاق البث المباشر.
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