هل تتغير قوانين الذكاء الاصطناعي بعد نشر صور مزيفة لـ تايلور سويفت؟

MENAFN - Youm7) أصبحت تايلور سويفت أحدث المشاهير الذين وقعوا ضحية لسوء استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تم استخدام صورتا في سلسلة من المنشورات الجنسية الصريحة التي انتشرت على نطاق واسع على منصتى X وTelegram هذا الأسبوع.وقد أثار هذا الأمر دعوات متجددة لإصدار تشريعات لمكافحة التهديدات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، إذ بدأ تداول الصور الإباحية لنجمة البوب على منصات التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الماضى، وقام العديد منهم بتصوير سويفت وهي عارية وتقوم بأفعال جنسية في ملاعب كرة القدم، في إشارة على ما يبدو إلى ظهورها الأخير في مباريات اتحاد كرة القدم الأميركي.وذكرت The Verge أن منشورًا واحدًا، تم تحميله بواسطة مستخدم ذو حساب موثق، اجتذب أكثر من 45 مليون مشاهدة و24000 إعادة نشر قبل أن يقوم مشرفو X بإزالته بعد 17 ساعة، وقد أثار الانتشار الجماعي للصور مناقشات حول الانتشار المثير للقلق بشكل متزايد للمحتوى والمعلومات الخاطئة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت، حيث يرى العديد من السياسيين أن الوقت قد حان لتقديم قانون فيدرالي لمعالجة هذه القضية.تشريعات لمكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي:

وفقًا لشبكة NBC News، منذ بداية العام، قدم المشرعون تشريعات في 14 ولاية على الأقل لمكافحة المشكلات التي يمكن أن يخلقها الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق فيما يتعلق بالانتخابات، وهو ما يبدو في الوقت المناسب بشكل خاص نظرًا لأن الناخبين في نيو هامبشاير تلقوا مكالمات زائفة تدعي يكون من الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع.

لكن النائب الديمقراطي جوزيف موريل اقترح مشروع قانون يجرم على وجه التحديد المشاركة غير الرضائية للمواد الجنسية الصريحة المعدلة رقميًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.في مايو 2023، قدم موريل قانون منع التزييف العميق للصور الحميمة، والذي يسعى إلى جعل مشاركة المواد الإباحية المزيفة بعمق دون موافقة غير قانوني. وإذا تم إقراره، فإنه سيسمح أيضًا للضحايا بمقاضاة منشئي وموزعي هذه المواد مع الحفاظ على عدم الكشف عن هويتهم.وقد تمت إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر خلال الأشهر الثمانية الماضية، والآن، أصبح موريل مجرد واحد من الأصوات التي تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة، وكتب على موقع X يوم الخميس: "إن انتشار الصور الفاضحة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتايلور سويفت أمر مروع - وللأسف، يحدث هذا للنساء في كل مكان، كل يوم".وصرح النائب توم كين جونيور من نيوجيرسي - الذي أصبح أول راعي جمهوري لمشروع قانون موريل في نوفمبر بعد حادثة أثرت على طالب في المدرسة الثانوية في مسقط رأسه - أنه "من الواضح أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتقدم بشكل أسرع من حواجز الحماية الضرورية".وأضاف: "سواء كان الضحية تايلور سويفت أو أي شاب في جميع أنحاء بلدنا، فنحن بحاجة إلى وضع ضمانات لمكافحة هذا الاتجاه المثير للقلق.ويتحدث آخرون أيضًا، بما في ذلك النائبة الديمقراطية إيفيت د. كلارك من نيويورك، التي حاولت الدفع بقانون منفصل للمساءلة عن Deepfakes والذي من شأنه أن يفرض لوائح حول إنشاء المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي. كما أن مشروع القانون هذا لم يتجاوز العقبة الأولى.ونشرت على موقع X: "ما حدث لتايلور سويفت ليس بالأمر الجديد"، مشيرة إلى أن الصور العارية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي كانت ضحية النساء لسنوات، وأن "التقدم في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء التزييف العميق أسهل وأرخص".ولم ترد سويفت نفسها علنًا على الصور، ولم يستجب ممثل المغنية لطلب التعليق على الموقف من Business Insider، فيما ذكرت صحيفة ديلي ميل أن فريقها يدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد الموقع الذي أنشأ الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.حتى بدون التعليق، فإن مكانة سويفت كواحدة من أشهر النساء في العالم ربما تكون قد فعلت ما يكفي لتسليط الضوء على هذا الشكل الشائن - والشائع بشكل متزايد - من التحرش الجنسي، ووفقًا لتقرير حالة Deepfakes المنشور في عام 2023، تم نشر أكثر من 95000 مقطع فيديو مزيف على الإنترنت في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 550٪ منذ عام 2019.ووجد التقرير أيضًا أن المواد الإباحية العميقة تشكل حوالي 98٪ من جميع مقاطع الفيديو المزيفة على الإنترنت، ويتم استهداف النساء بشكل غير متناسب، ونظرًا لعدم وجود تشريعات حالية، لم يُترك للعديد من النساء اللاتي كن في وضع سويفت سوى القليل من سبل الانتصاف بعد الإبلاغ عن منشئي وموزعي التزييف العميق الخاص بهم، والآن بعد أن أصبحت سويفت أحدث ضحاياها، قد تواجه المواد الإباحية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي عواقب في النهاية.