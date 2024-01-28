أزمة تايلور سويفت والذكاء الاصطناعى.. أين يقف القانون بشأن الإباحية العميقة؟

MENAFN - Youm7) كونك امرأة على الإنترنت أمر مخيف، ففي العالم الرقمي، كما هو الحال في العالم الحقيقي، تؤثر المضايقات وسوء المعاملة على النساء والأشخاص من الجنسين المهمشين كل يوم، وما حدث لتايلور سويفت هذا الأسبوع هو مثال رئيسي ومرعب، حيث انتشرت الصور الإباحية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لـ Swift على موقع X (تويتر سابقًا)، حيث حصد أحد هذه المنشورات أكثر من 45 مليون مشاهدة.وسرعان ما تدخل المعجبون الغاضبون، وأغرقوا المنصة بالمشاركات الإيجابية وصور المغنية المرفقة بمصطلحات بحث مثل "Taylor Swift AI" و"Taylor Swift Deepfake"، حصلت قاعدة المعجبين المخصصة لـ Swift أيضًا على علامة التصنيف #ProtectTaylorSwift الرائجة، مع آلاف المشاركات التي تدين الصور غير التوافقية.الحادث بالتأكيد ليس حادثا معزولا، حيث تعد سويفت، واحدة من أكثر الشخصيات شهرة على هذا الكوكب، هي الأحدث التي تم استخدام التزييف العميق كسلاح ضدها، لقد حدث هذا لنجوم الكيبوب، ومبدعي تيك توك، والصحفيين، وفتيات المدارس الثانوية. ما هي الإباحية العميقة؟

تعد الإباحية المزيفة أو Deepfake porn عبارة عن صور أو مقاطع فيديو تم إنشاؤها بشكل مصطنع بواسطة نوع معين من التعلم الآلي، حيث تصور هذه الصور الاصطناعية أشكال الأشخاص المتراكبة في أفعال جنسية دون موافقتهم، كما أن عملية مشاركتها هي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على الصور، وقد تم تجريمها في بعض البلدان، وتمامًا مثل الإباحية الانتقامية، تسببت الإباحية العميقة في ضرر لمن تصورهم، سواء نفسيًا أو شخصيًا أو مهنيًا.

ووجدت دراسة أجرتها شركة Home Security Heroes عام 2023، وهي شركة أبحاث تركز على سرقة الهوية والضرر الرقمي، أن الإباحية العميقة تشكل 98 بالمائة من جميع مقاطع الفيديو المزيفة عبر الإنترنت، وعلاوة على ذلك، فإن 99% من أهداف التزييف العميق هم من النساء. أين يقف القانون بشأن الإباحية العميقة؟

عندما يتعلق الأمر بالمشاركة غير التوافقية للصور الفاضحة، فإن بعض البلدان في جميع أنحاء العالم لديها أو تقوم بتنفيذ قوانين لحماية الناجين، ففي إنجلترا وويلز، تم تجريم مشاركة المواد الإباحية العميقة منذ يونيو 2023، حيث أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن حملة قمع ضد "المعتدين والمفترسين والشركاء السابقين الذين يشاركون صورًا حميمة عبر الإنترنت دون موافقة الأشخاص الذين تم تصويرهم".

وفي الولايات المتحدة، هناك 48 ولاية ومقاطعة كولومبيا لديها حاليًا قوانين لمكافحة الانتقام الإباحي، وتعمل بعض الولايات على تحديث لغتها لتشمل المواد الإباحية العميقة تحت هذه المظلة، بما في ذلك إلينوي وفيرجينيا ونيويورك وكاليفورنيا، ومع ذلك، تختلف اللوائح باختلاف الولاية، وكما أشار البعض، فإن بعض القوانين لا تتضمن القضية الملحة المتمثلة في دور التكنولوجيا في إنشاء ونشر مثل هذه الصور ومقاطع الفيديو.ومع ذلك، فإن العديد من الحكومات تفشل في معالجة هذه المشكلة، "معظم الحكومات لا تتخذ إجراءات، معظمها ليس لديها قوانين، أو أن قوانينها مليئة بالثغرات،" وفقًا لـ #MyImageMyChoice، وهي حملة مخصصة لإسماع أصوات أولئك الذين واجهوا الاعتداء الجنسي القائم على الصور، "ليس لدى معظم البلدان إطار عمل حول الجهة المسؤولة عن مراقبة المساحات على الإنترنت." كيف تعاملت شركات التكنولوجيا الكبرى مع هذه المشكلة؟

X، حيث تم توزيع صور Swift على نطاق واسع، يحظر صراحة مشاركة "الوسائط الاصطناعية أو التي تم التلاعب بها أو خارج السياق"، ويشمل ذلك المحتوى الذي يهدف عمدًا إلى "خداع الناس" أو المحتوى الذي يدعي كذبًا أنه يصور الواقع، وتقول الشركة إن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه مثل هذا المحتوى"، وفقًا لمنشور من حساب الأمان الرسمي الخاص بها.

منصات أخرى، مثل Reddit، لديها أيضًا سياسات تمنع مشاركة الوسائط الحميمة أو الجنسية الصريحة دون موافقة الشخص، حيث تم إخضاع منصات وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا الكبرى للاختبار عندما يتعلق الأمر باكتشاف ومنع التزييف العميق، على الرغم من السياسات.وفي عام 2021، نفذت Meta أداة جديدة للقيام بذلك، بالشراكة مع منصة StopNCII التابعة لخط المساعدة الخاص بالانتقام في المملكة المتحدة، وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الشركة الأم لفيسبوك وانستجرام أن أي صور معدلة رقميًا تتعلق بالقضايا الاجتماعية والانتخابية والسياسية يجب أن يتم تصنيفها - وهي سياسة تهدف إلى حماية الانتخابات المقبلة التي تستعد لها بعض أكبر الديمقراطيات في العالم.تكافح العديد من المنصات لاحتواء مثل هذا المحتوى، حيث تم إنشاء صور Swift، على وجه الخصوص، ونشرها في دردشة جماعية على تليجرام، كما اكتشفها 404Media، وقد فشل Telegram في منع هذا النوع من المحتوى في الماضي.وقد حدث ذلك أيضًا لدى آخرين: ففي هذا الشهر فقط، وجدت شبكة NBC News أن المواد الإباحية العميقة غير التوافقية التي تظهر صور المشاهير الإناث تظهر في الجزء العلوي من محركات البحث مثل Google وBing التابع لشركة Microsoft. وهنا السؤال الحقيقي: كيف يستمر هذا في الحدوث؟

الحقيقة المثيرة للقلق هي أن الصور التي ينشئها الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر انتشارا، وتشكل مخاطر جديدة على من تصورهم، ومما يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة وجود أرضية قانونية غامضة، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي التي فشلت في تعزيز الضمانات الفعالة، والارتفاع المستمر في الذكاء الاصطناعي.



وقد قامت المنظمة الدولية لحقوق المرأة "المساواة الآن" بتفصيل هذه العوامل في تقرير صدر في يناير 2024، داعية إلى "استجابات عاجلة وشاملة من الابتكار التكنولوجي، والإصلاح القانوني، والوعي المجتمعي" معالجة الارتفاع الذي لا يمكن إنكاره للإباحية العميقة.وتسلط الظروف المحيطة بقضية سويفت الضوء على حقيقة أن هذا يمكن أن يحدث لأي شخص تقريبًا - وقبل أن يتفاقم هذا النوع من الأزمات الرقمية، حان الوقت للتغيير.