أمازون للبيع.. المقر الأول لأكبر شركات العالم بـ2.3 مليون دولار فقط

MENAFN - Youm7) يمتلك جيف بيزوس عقارات تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، ولكن منزل واحد مرتبط بمؤسس أمازون قد وصل للتو إلى السوق مقابل 2.3 مليون دولار، حيث يعد المنزل الواقع في بلفيو بواشنطن جزءًا أساسيًا من تاريخ أمازون، إذ كان ذلك في مرأب ذلك المنزل الذي كان يستأجره في الوقت الذي أنشأ فيه بيزوس شركة أمازون، التي كانت آنذاك بائعة كتب عبر الإنترنت، في عام 1994.مقر أمازونأمازون

وبحسب موقع إنه 10704 NE شارع 28 في بلفيو، واشنطن، وأسس بيزوس شركة أمازون عام 1994، وهو في الثلاثين من عمره، في مرأب هذا المنزل، واستأجر بيزوس وزوجته السابقة ماكنزي سكوت المنزل بعد انتقالهما إلى واشنطن.

وبحسب ما ورد دفعوا 890 دولارًا شهريًا إيجارًا، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في عام 2011، وفي الواقع، نال المنزل إعجاب بيزوس جزئيًا لأنه أراد أن يكون قادرًا على التباهي ببناء شركة ناشئة من المرأب، وفقًا لتقاليد وادي السيليكون، وفقًا للمجلة.وقد تم تجديد المنزل منذ أن عاش بيزوس هناك، حيث تم بناؤه عام 1954 ولكن تم تجديده في عام 2001، وفقًا لقائمة Zillow الخاصة به، وتبلغ مساحتها 1,540 قدم مربع من مساحة المعيشة.وقد تم بيعه مقابل 182 ألف دولار في عام 1998؛ ثم 375,000 دولار في عام 2005؛ ثم 620 ألف دولار في عام 2009؛ وآخرها 1.53 مليون دولار في عام 2019، وفقًا لـ Zillow، وقد وصلت إلى السوق بسعر طلب يبلغ حوالي 2.3 مليون دولار في 18 يناير.وعلى الرغم من أنه منزل أكثر تواضعًا بكثير من أي من مساكن بيزوس الأحدث، فمن الآمن أن نقول إن هذا المنزل كان مفتاحًا لبناء مليارات بيزوس - 183 مليار دولار على وجه الدقة.