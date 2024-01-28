إحالة 3 مواطنين و3 وافدين للمحكمة المختصة بتهمة الغش التجاري

(MENAFN
- Al Watan) أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لثلاثة مواطنين وثلاثة وافدين بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالغش في المنتجات التجارية من خلال عرض منتجات غذائية للمستهلكين منتهية الصلاحية، وعرض أجهزة كهربائية مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأكدت النيابة العامة على الحماية العدلية للمنتجات التجارية، وحمايتها من سلوكيات الغش الآثمة، وأن من يمارس أي سلوك ينطوي على الغش التجاري، سيكون عرضة للمساءلة الجزائية.
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