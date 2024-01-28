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إحالة 3 مواطنين و3 وافدين للمحكمة المختصة بتهمة الغش التجاري

1/28/2024 2:35:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لثلاثة مواطنين وثلاثة وافدين بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالغش في المنتجات التجارية من خلال عرض منتجات غذائية للمستهلكين منتهية الصلاحية، وعرض أجهزة كهربائية مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأكدت النيابة العامة على الحماية العدلية للمنتجات التجارية، وحمايتها من سلوكيات الغش الآثمة، وأن من يمارس أي سلوك ينطوي على الغش التجاري، سيكون عرضة للمساءلة الجزائية.

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