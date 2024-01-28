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مورينيو يتوصل إلى اتفاق مع القادسية السعودي

1/28/2024 2:34:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى مدرب روما المُقال جوزيه مورينيو محادثات مع نادي القادسية السعودي.
ويلعب القادسية في دوري الدرجة الثانية السعودي، وقد استبدل روبي فاولر مؤخراً بأسطورة ريال مدريد ميشيل كمدرب.

وتقول صحيفة "ديلي ستار" إن مورينيو وافق على الانتقال إلى القادسية، ولكن فقط إذا فاز الفريق بالترقية هذا الموسم.


وتحدث البرتغالي أيضًا مع الشباب السعودي، لكنه يريد ضمانات بشأن ميزانية الانتقالات الخاصة بهم قبل المضي قدمًا في المفاوضات.


وأصبح مورينيو بلا وظيفة بعدما تم طرده من قبل إدارة نادي روما قبل أسبوعين.

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