مورينيو يتوصل إلى اتفاق مع القادسية السعودي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أجرى مدرب روما المُقال جوزيه مورينيو محادثات مع نادي القادسية السعودي.
ويلعب القادسية في دوري الدرجة الثانية السعودي، وقد استبدل روبي فاولر مؤخراً بأسطورة ريال مدريد ميشيل كمدرب.
وتقول صحيفة "ديلي ستار" إن مورينيو وافق على الانتقال إلى القادسية، ولكن فقط إذا فاز الفريق بالترقية هذا الموسم.
وتحدث البرتغالي أيضًا مع الشباب السعودي، لكنه يريد ضمانات بشأن ميزانية الانتقالات الخاصة بهم قبل المضي قدمًا في المفاوضات.
وأصبح مورينيو بلا وظيفة بعدما تم طرده من قبل إدارة نادي روما قبل أسبوعين.
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