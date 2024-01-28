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نجم الطاولة أبو يمن يقود دمنهور المصري للفوز على سبورتنج

1/28/2024 2:34:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - قاد نجم المنتخب الوطني لكرة الطاولة زيد أبو يمن فريق دمنهور المصري للتأهل إلى الدور ربع النهائي من الدوري الممتاز، وذلك بعد الفوز المثثر والمستحق الذي سجله الفريق على سبورتنج بنتيجة 3-0.
ويخوض اللاعب أبو يمن تجربة احترافية مع فريق دمنهور المصري نظرا للمستوى المتميز الذي يتمتع به، وتجاربه الإحترافية الناجحة مع الفرق التي مثلها في المواسم الماضية، وخصوصا الفرق المصرية.
وسيشارك أبو يمن مع فريق دمنهور في المباريات المقبلة في الدور ربع النهائي، والتي تعتبر في غاية الأهمية سعيا لمواصلة تحقيق الانتصارات والتأهل إلى الأدوار المتقدمة من الدوري المصري، الذي يعج بالكثير من اللاعبين المحترفين، ويعبتر من أقوى الدوريات العربية.
وينتظر أن يلتحق أبو يمن مع المنتخب الوطني في الأيام القليلة المقبلة للدخول في التحضيرات الفنية المكثفة، والتي تأتي ضمن برنامج الإعداد الخاص بتجهيز اللاعبين من النواحي الفنية والبدنية قبيل المشاركة في تصفيات غرب آسيا التي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وعبر اللاعب أبو يمن عن سعادته بمشاركة فريق دمنهور المصري في الفوز على فريق سبورتنغ والتأهل إلى الدور ربع النهائي، لافتا إلى أن مشاركته في الدوري المصري محطة مهمة في مسيرته الرياضية، وتحديدا في هذا الوقت، الذي يتحضر فيه لخوض تصفيات غرب آسيا، مؤكدا أن اللاعبين المشاركين في الدوري يتمتعون بمستويات فنية عالية، ستساعده على رفع مستواه.
وكان نادي دمنهور أعلن عن قائمة فريقه التي تشارك في الدوري المصري، والتي تتكون من اللاعبين إلى جانب زيد أبو يمن كلا من كريم أبو المجد ومحمد يحيى وعمر الصيفي وعبدالرحمن محمود وسيد رمضان، فيما يقود الفريق المدير الفني الكابتن أحمد شلبي، والمدرب العام محمود الكومي، والمشرف على الفريق طارق عبدالكريم.
وينحذر اللاعب زيد أبو يمن من عائلة رياضية تختص بلعبة كرة الطاولة، فوالده يوسف سبق له وأن مثل المنتخب الوطني والنادي الأرثوذكسي، وعمل مدربا للمنتخبات الوطنية، واشقائه ليث وتيماء وسوار، وجمعيهم لعبوا مع المنتخبات الوطنية، وساهموا في تحقيق العديد من الانجازات لكرة الطاولة الأردنية.

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