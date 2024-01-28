الأمير علي يتابع تدريبات النشامى قبل مواجهة العراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تابع رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم، استعدادا لمواجهة المنتخب العراقي غدا ضمن ثمن نهائي كأس آسيا (قطر 2023).
والتقى الأمير علي مع اللاعبين خلال التدريبات، وحفزهم من أجل تقديم أفضل ما لديهم، وإسعاد الجماهير الأردنية التي تنتظر الفوز والتأهل للدور المقبل.
ويلتقي "النشامى" مع نظيره العراقي غدا عند الساعة الثانية والنصف مساء على ستاد خليفة الدولي.
MENAFN28012024000072011014ID1107778389
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.