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الأمير علي يتابع تدريبات النشامى قبل مواجهة العراق

1/28/2024 2:34:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تابع رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم، استعدادا لمواجهة المنتخب العراقي غدا ضمن ثمن نهائي كأس آسيا (قطر 2023).

والتقى الأمير علي مع اللاعبين خلال التدريبات، وحفزهم من أجل تقديم أفضل ما لديهم، وإسعاد الجماهير الأردنية التي تنتظر الفوز والتأهل للدور المقبل.

ويلتقي "النشامى" مع نظيره العراقي غدا عند الساعة الثانية والنصف مساء على ستاد خليفة الدولي.

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