غيث يظفر ببرونزية الدوري العالمي للكراتيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد -
ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، عفيف غيث مساء اليوم ، بالميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم ، في الجولة الافتتاحية من الدوري العالمي المقامة في باريس بعد فوزه على اللاعب الاذري تورال اغا لارزاد 6-2.
ووصل غيث للعب على الميدالية البرونزية بعد فوزه يوم أمس على اللاعب الألماني محمد اوزدامير 8-0، وعلى اللاعب الياباني ناكاتو هيروكي 5-1، وعلى اللاعب البرتغالي جاكوم 3-0، وعلى اللاعب الكازاخستاني اميرالي ديدار 3-1، وخسر في دور الأربعة أمام اللاعب المغربي سعيد ايوبايا 7-9.
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