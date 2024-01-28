هل دعمت المنصات الرقمية السينما الفلسطينية؟

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

السينما فعل مقاومة وصمود، وهي الأقدر على تقديم الرواية الفلسطينية في ظل حرب الوجود التي يشنها الاحتلال الصهيوني على كل ماهو فلسطيني، في محاولات بائسة لطمس ما تبقى للفلسطينيين من أرض وتراث، بعد تشريد الشعب في المهاجر، وتغيير مسميات الأمكنة والمدن والقرى.



وفي ظل أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر)، والتي تستمر تداعياتها إلى اليوم عبر عدوان إسرائيلي همجي على قطاع غزة، تتعاظم الحاجة للمحتوى الفلسطيني من خلال السينما التي تحمل لغة عالمية تكسر كل الحواجز، وتوثق اللحظات، لتحكي الرواية الحقيقية التي يحاول الاحتلال إخفاءها قسرا بأحقية الأرض، وعبر القوة القاهرة.



ومع الحاجة لوصول أكبر، وفرت منصات محلية وعربية وعالمية هذه الأفلام لتعرض حقيقة ما يدور، وتروي من خلال قصص سينمائية حكاية نضال الشعب الفلسطيني وصموده.



وبدلا من التركيز على المواجهة المباشرة مع الاحتلال، تظهر هذه الأفلام تجارب شخصية وعاطفية للفلسطينيين في مواقف مختلفة، سواء كانت مضحكة أو مؤلمة أو محرجة.



وتعكس هذه التجارب العلاقة المعقدة بين الفلسطينيين وجدار الفصل العنصري، الذي يقسم أرضهم ويحد من حريتهم، وبينهم وبين جنود الاحتلال الصهاينة، الذين يتعاملون معهم بعنف ووحشية.



وتوضح هذه الأفلام أيضا كيف يستخدم العنف الصهيوني لحماية نظام أبارتايد عنصري، وكيف يؤثر ذلك على الذات والهوية الفلسطينية.



هذه الأفلام، وغيرها من أفلام الجيلين الأول والثاني من المخرجين الفلسطينيين، تقدم رؤية متعددة ومتنوعة للواقع الفلسطيني، تتحدى الرؤية الصهيونية الأحادية والمشوهة.



"الغد" رصدت عددا من المنصات التي تعرض هذه الأفلام من خلال متابعة عميقة لأهم الأعمال وعددها التقريبي، والتي لوحظ فيها أن المنصات الأجنبية قد وفرت محتوى فلسطينيا أكبر، مقارنة بالعربية، فيما المحلية كانت هي الأكثر دعما.



تبدو الأفلام الفلسطينية كمرآة للواقع، تعكس العواطف والخيال والرموز، دون تجاهل الجوانب القهرية وتفاصيل الواقع القاسي. أعمال مثل "رجل يغرق" لمهدي فليفل و"السلام عليك يا مريم" لباسل خليل يبرز التجدد وأهمية التغيير في المقاربة السينمائية.



ومن بين الأفلام الفلسطينية التي تتناول الواقع الجغرافي والسياسي الذي يفرضه الاحتلال على الشعب الفلسطيني، نجد "العبور" (2017) لأمين نايفة، وهو فيلم قصير، و"200م" (2020)، و"الهدية" (2020) لفرح النابلسي.

وتبرز هذه الأفلام تأثير الحواجز وجدار الفصل العنصري على حياة الفلسطينيين اليومية، وكيف تحاول سلطات الاحتلال الصهيوني فرض رقابة وعقاب على الجسد والهوية الفلسطينية.



"استكانة".. الداعم المحلي الأكبر



قرابة 57 محتوى فلسطينيا متنوعا بين أفلام روائية ووثائقية ومسلسلات ومقابلات، توفرها المنصة الأردنية استكانة التي تعرض الأفلام الأردنية والعربية الكلاسيكية والمستقلة وتدعم صناعة السينما العربية على مستوى العالم.



وأتاحت المنصة مشاهدة هذه الأفلام مجانا لوصول المشاهدين إليها بشكل أكبر، ولنشر الرواية الفلسطينية في مواجهة أكاذيب الاحتلال الصهيوني وحربه الإعلامية وتعتيمه على جرائمه وسعيه لكسب تأييد دولي وسط ادعاءات كاذبة.



ومن أهم الأعمال التي توفرها المنصة أفلاما قصيرة وطويلة مثل: "أحلام المنفى، هذه صورتي وأنا ميت، جنين جنين، رجل عاد، رحلة في الرحيل، غريبة في بيتي القدس، زخاريف، ناجي العلي فنان ذو رؤيا، خمس كاميرات محطمة"، وغيرها الكثير الذي يعزز حضور المحتوى الفلسطيني على المنصات الرقمية.



"شاهد".. محتوى محدود



في المقابل، توفر منصة شاهد، المملوكة لمجموعة إم بي سي، مجموعة محدودة من الأعمال وفي غالبيتها وثائقيات مثل: "عائدون: قصة النكبة".



ويروي هذا الوثائقي تاريخ النكبة الفلسطينية في 1948 ويعرض أبعاد مبدأ حق العودة. وفي "ذكرى أوسلو اين فلسطين؟" الذي أنتج في العام 2018، يبحث في النتائج التي حققتها اتفاقية أوسلو بعد مرور ربع قرن على توقيعها.



إلى جانب "وعد بلفور أصل الشرور"، وهو ثائقي يغوص في خطوة الغرب الأولى لإقامة دولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين.



أما "القدس جوهر الصراع والمواجهة" فيقدم هذا الفيلم الوثائقي نظرة على رمزية مدينة القدس المقدسة في مواجهة الفلسطينيين للصهيونية.



إلى جانب "الجدار العنصري أوصاف عديدة وهدف واحد"، يناقش فيه مجموعة من الخبراء القانونيين والباحثين أبعاد جدار الفصل العنصري في فلسطين والدور الذي يلعبه في تعزيز إستراتيجية الاحتلال الصهيوني، و"50 عاما على النكسة"، الذي أنتج في الذكرى الخمسين لنكسة فلسطين والعرب، حيث احتلت إسرائيل في العام 1967 شبه جزيرة سيناء المصرية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان.



واللافت أن الأعمال الروائية قليلة على شاهد منها فيلم "عمر"، و"صالون هدى" ومسلسل "التغريبة الفلسطينية".



"سينما فلسطين".. توثيق حي



موقع سينما فلسطين الذي تأسس عام 2013، يوفر قاعدة بيانات تحتوي على مراجع لأفلام تظهر واقعهم، وتكمن أهميته في توفير جملة كبيرة من الأفلام المتاحة للمشاهدة المجانية، ومنح مساحة أكبر للرؤية الفلسطينية من خلال الفيلم.



آلية عمل الموقع سهلة، حيث يمكن البحث عن أفلام عن منطقة أو بلد أو مجموعة: فقط أدخل اسمها خلف البحث عبر إدخال مجموعة من الكلمات الرئيسية.



المحتوى الفلسطيني على المنصات الغربية



على سبيل المثال، في أميركا قام مركز الحياة الإسلامية العالمية ببناء قاعدة بيانات عالمية لبث الأفلام الإسلامية كجزء من مشروعه البحثي، "حالة الأفلام الإسلامية العالمية- من البث المباشر إلى أسواق الأفلام المحلية".



وفي خضم أحداث 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى التي تحولت لحرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، جمع أكثر من 30 فيلما يمكن مشاهدتها ويتم عرضها حاليا على منصات البث المباشر المختلفة حول العالم، مثل منصات نتفلكس، أمازون وديزني وغيرها.



والمثير للاستغراب أن نتفلكس هي الرائدة من حيث المحتوى الفلسطيني؛ لأنها قامت بأكبر استثمار في تنمية الجمهور العالمي عبر اللغات حول العالم.



ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو قلة المحتوى الفلسطيني على بقية منصات البث المباشر مع Disney+ والشركات االتابعة لها والتي لا تحتوي على أي أفلام، ومنصة Warner Brothers Max التي تضم واحدة من أكبر مكتبات المحتوى مع عدد قليل فقط من الحلقات التلفزيونية التي تضم فلسطينيين على المنصة بأكملها.



ومع ذلك، من خلال التحليل الشامل للمحتوى للمركز، الذي وجد أن أسوأ هذه المنصات هي أمازون برايم، وعند النظر إلى المحتوى المتاح مجانًا لمشتركيها، هناك فيلمان عن فلسطين وهناك 9 أفلام وبرامج تلفزيونية عن الاحتلال.

ويتضمن ذلك مسلسلا تلفزيونيًا كاملاً عن قوات دفاع الاحتلال يسمى "الحياة بالسيف" ، وينطبق هذا بشكل خاص على منصات مثل Hulu وAmazon Prime التي يكاد يكون من المستحيل أن تجد فيها أي نتيجة للبحث عن فيلم فلسطيني.



وتوفر نتفلكس قرابة 36 فيلما فلسطينيا، حيث قررت في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، عرض 21 فيلما فلسطينيا، وهذا شكّل انتصارا للسينما الفلسطينية، خاصة الأفلام القديمة نسبيا التي جسدت معيارا جماليا مختلفا ضمن السينما العربية.

كما أضيفت أفلام جديدة أنتِجت بعد عام 2010. قبل "نتفلكس" كان الفيلم الفلسطيني قد حقّق حضوره السينمائي عربيا وعالميا، وشكّل أبعادا جديدة لدى المتلقي العربي والعالمي عموما.



ويبلغ عدد مشتركي نتفلكس عالميا 260 مليون مشترك في 190 دولة مما يعني وصولا أكبر للرواية الفلسطينية وأفلامها التي من أهمها ويعرض حاليا، "بين الجنة والأرض، المر والرمان، ملح هذا البحر، فرحة، يد إلهية ، مولود في غزة"، وغيرها التي تستحق المشاهدة وتقاوم بطريقتها وتنشر الحقيقة.



بالإضافة إلى المنصات الرئيسية في الولايات المتحدة، يمكن أيضا العثور على مجموعة جيدة من الأفلام الفلسطينية مجانا على Kanopy.



يوتيوب



نرى على يوتيوب مجموعة من الأفلام الفلسطينية، مثل "غزة تناضل من أجل الحرية" للمخرج آبي مارتن من عام 2019، وتم تصويره في ذروة احتجاجات "مسيرة العودة الكبرى"، وهو يعرض لقطات حصرية للمظاهرات التي قُتل فيها 200 مدني أعزل على يد قناصة الاحتلال الصهيوني منذ 30 آذار (مارس) 2018.



وهناك الكثير من المحتوى الفلسطيني على اليوتيوب، ولكن أكثرها أثار جدلا مؤخرا هو فيلم "الطنطورة" الوثائقي من إخراج ألون شفارتز، الذي يوثّق مجزرة القرية الفلسطينية عام 1948 على يد الاحتلال الصهيوني، فيما فيلم "الخلق والكارثة: 1948" إخراج أندي تريمليت والدكتورة أحلام محتسب 2023، الذي يروي قصة قيام دولة الاحتلال من خلال عيون الناس الذين عاشوها.



ولكن بدلا من أن يكون درسًا في التاريخ، يعد هذا الفيلم الوثائقي بمثابة تمهيد للحاضر. من غير الممكن ببساطة فهم ما يحدث اليوم دون فهم أحداث عام 1948.

وكان هذا الفيلم الوثائقي فرصة للعديد من شخصيات الاحتلال والفلسطينية لسرد رواياتهم المباشرة عن إنشاء دولة الاحتلال وطرد الفلسطينيين، الذين عايشوا شخصيا الأحداث في حيفا ويافا ودير ياسين وعكا والقدس والرملة واللد وغيرها. وتكشف هذه الأحداث الصادمة والدرامية جوهر ما يحرك الصراع اليوم.



كما يمكن إيجاد العديد من الأفلام الفلسطينية على يوتيوب والتي حققت مشاهدات عالية منذ 7 من أكتوبر 2023.



الأفلام الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني



في الألفية الجديدة، أثبتت السينما الفلسطينية وجودها بأعمال قوية مثل "يد إلهيّة" لإيليا سليمان و"الجنة الآن" لهاني أبو أسعد، واللذان تناولا الواقع الفلسطيني برؤية حازت على جوائز عالمية، مما يلفت الانتباه إلى قضايا الاحتلال وحقوق الإنسان.



لكن مع تقدم المنصات الإلكترونية، تغيرت ديناميات السينما، فالأجهزة اللوحية أصبحت منبرا لتحرير الفن من السيطرة الإعلامية الإسرائيلية، فالمنصات تخلق مساحات فردية للوعي والتعبير، التي تحاول رقابة الاحتلال السيطرة عليها والتغطية عليها، هذا إن لم تعمل على حجبها.



قبل "نتفليكس"، كان السينمائي الصهيوني يسيطر على السرد، لكن اليوم تقدم "نتفليكس" أكثر من 35 فيلما فلسطينيًا، مما يعزز التواصل مع جمهور عالمي ويوسّع الوعي بالثقافة الفلسطينية.



وبهذا تمكنت "نتفلكس" من كسر جدال الواقع الذي خلقته هي سابقا حين اكتفت بعرض الفيلم والمنتج والرؤية الصهيونية فقط.

وانتهى الجدال الواقع على أحاديّة الطرح، هناك رواية أخرى وتاريخ لأفكار مختلفة سيشاهدها الجميع الآن. لم يعد للرسالة الإسرائيلية ذات المنشأ العنفي والتاريخي أبدية إشهارية عبر المنصات ووسائل المشاهدة الأكثر حداثة. هذان الجدال والعرض سينهيان مفهوم أبدية الفكرة الإسرائيلية عن فلسطين المكان، وفلسطين الشعب.



وصول الأفلام الفلسطينية إلى نتفلكس يشكل تحولا في تمثيل الواقع الفلسطيني، تعبر عنه المقارنة بين المحاكاة الفلسطينية والإسرائيلية على المنصة.

هذا التواجد يقف في وجه التصوير الإسرائيلي الذي اعتمدته إسرائيل منذ 1948 لصياغة واقعها الخاص، ويمثل عالما مرئيا يتفوق على الواقع، مما يجعلها وسيلة قوية لتشكيل الصورة الفلسطينية.



ومن خلال هذه الأعمال، تظهر الصراعات الثقافية والسياسية، وتبرز أهمية السينما كوسيلة لنقل الحقائق وتشكيل الوعي.



أفلام أثارت غضب الاحتلال



في عام 2020 شن الاحتلال الصهيوني حملة تحريض على فيلم "فرحة" للمخرجة الأردنية دارين سلام، والذي يعرض على شبكة "نتفلكس"، تزعم أنه يظهر جنود الاحتلال كقتلة.

توقيت شهرة الفيلم وانتشاره عبر "نتفلكس"، فبعدما ترك الصهاينة ماضيهم، وملّوا تكرار ثيمة المحاكاة الكاذبة عبر الفنون، جاء الفيلم الأردني كإعادة ومواجهة لمحاكاة ساذجة وغير واقعية عملت دولة الاحتلال سنين على بنائها.



ويأتي الفيلم الأردني لمواجهة ثيمة المحاكاة الكاذبة التي عملت دولة الاحتلال على نشرها، في حين يتناول فيلم "أطفال الحرب" المفارقة المثيرة للإسرائيليين حول توقيت انتشاره وشهرته عبر منصة "نتفلكس"، بعد ترك الصهاينة لماضيهم، فيلم آخر مهم هو "مولد في غزة" (2014)، إخراج هيرنان زين، يسلط الضوء على حياة الأطفال والفتيان في ظل الحرب والصراع.



الفيلم يتيح للأبطال الأطفال التعبير عن مآسيهم وإصاباتهم بشكل انسيابي، مع تسليط الضوء على حياتهم اليومية وآلامهم. يركز المخرج على تنسيق الصورة ببطء كمضاد للغة ما بعد الحداثة، مما يسمح بإبراز أبعاد مسرحية لأطفال مصابين.



عرض الفيلم عبر "نتفليكس" حقق شهرة كبيرة، يسلط الضوء على واقع صعب في منطقة تعتبر واحدة من أخطر مناطق العالم. يستنطق الأطفال في غزة واقعهم بشكل مركز، ويظهرون وعيا وإدراكا أكثر من سلطة الاحتلال. الفيلم يحافظ على نزعة سلمية تتناقض مع الحرب، مما يجعله تعبيرا فنيا قويا.



هذا الانفتاح يهدد سيطرة الاحتلال على السرد، حيث يصعب السيطرة على مشاهدات كل فرد، وفي النهاية، تُظهر هذه المنصات الرقمية أنها ليست مجرد وسيلة ترفيه، بل أداة للتغيير الاجتماعي ونقل القصص الصامتة، وتشكل الأفلام الفلسطينية التي تحقق انتشارا عالميًا، جزءا من مقاومة فنية تُحدث تحولا في وعي العالم بالقضية الفلسطينية.

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إحصائية تبرز عدد الأفلام الفلسطينية على المنصات الرقمية العالمية التي نشرها مركز الحياة الإسلامية العالمية - (من المصدر)