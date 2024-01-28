دراسة: ثلث رجال بريطانيا يتقبلون فكرة تعدد الزوجات



ومن خلال دراسة نشرت في مجلة "ساينس تيك دايلي"، سأل الباحثون 393 رجلاً وامرأة في بريطانيا عن شعورهم تجاه العلاقة التي تشبه تعدد الزوجات (حيث يتزوج الرجل أكثر من امرأة).



وأظهرت الدراسة، التي نشرت في أرشيف السلوك الجنسي، أن تسعة في المئة من الرجال قالوا إنهم سيتشاركون مع شريكة، في حين أبدى خمسة في المئة فقط من النساء اهتماما بمثل هذا الترتيب.



وقال الدكتور أندرو توماس، المؤلف الرئيسي للدراسة: "بمقارنة تعدد الزوجات وتعدد الأزواج بشكل مباشر، كان الرجال أكثر عرضة بثلاث مرات ونصف لقول "نعم" مقارنة مع النساء.



يختلف قبول الرجال والنساء لهذه الفكرة باختلاف الثقافات. في بريطانيا، لا يتم الاعتراف بهذه الممارسات قانونيًا أو يتم تبنيها على نطاق واسع في الثقافة السائدة، حيث يعتمد الإطار القانوني على الزواج الأحادي.



في المقابل، تمارس بعض الثقافات حول العالم تاريخيًا وحاليًا تعدد الزوجات، حيث يمكن للرجل أن يتزوج عدة زوجات، وغالبًا ما تكون هذه الترتيبات متجذرة في سياقات ثقافية أو دينية أو تاريخية، وعلى سبيل المثال، لدى بعض المجتمعات في أفريقيا والشرق الأوسط تقاليد عريقة في تعدد الزوجات.





وأضاف الدكتور توماس: "لقد حظي الالتزام بعدم الزواج الأحادي بالكثير من الاهتمام في الآونة الأخيرة، لإن هذه الأنواع من العلاقات ليست جديدة على الإطلاق. بينما يسعى معظمهم إلى علاقات أحادية الزواج، فقد انخرطت نسبة صغيرة من البشر في علاقات متعددة الشركاء عبر تاريخ البشرية". -سبوتنيك

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