إليسا: أصبت بالسرطان بسبب علاقة حب سامة



ومؤخرا، تحدثت إليسا عن تفاصيل تتعلق بحياتها العاطفية، والتي ربطت بينها وبين إصابتها بمرض السرطان، فماذا حدث؟ وهل يمكن أن تسبب التجارب النفسية السيئة الإصابة بهذا المرض القاتل؟



تصريحات الفنانة إليسا

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر برومو الفيلم الوثائقي "It's Ok" والذي يدور حول قصة حياتها، عن تعرضها للسرطان بسبب سوء حالتها النفسية بعد مرورها بتجربة حب فاشلة.



وقالت إليسا: "هربت من كل شيء خاص بالمرض وكنت بقول ان الأدوية اللي باخدها مجنناني" مضيفة "السرطان جالي من ورا علاقة حب كانت توكسيك".



هل يؤدي الضغط النفسي للإصابة بالسرطان؟

لم تثبت الأبحاث وجود علاقة سببية محددة ومباشرة بين الضغط العصبي والتوتر والإصابة بالسرطان، مع العلم بأن العلاقة بين الصحة العقلية والنفسية والصحة البدنية معقدة للغاية، حسبما نشر موقع "Cancer. Ca".



الضغط النفسي يمكن أن يؤثر على صحة الجسم يشكل عام، أما بالنسبة للإصابة بالسرطان، فيمكن القول بأن هناك 3 عوامل ترتبط بخطر الإصابة بالسرطان نتيجة التعرض للتوتر والضغط العصبي.



1- الحالة النفسية السيئة يمكن أن تضعف جهاز المناعة الذي يدافع عن الجسم ضد العدوى والأمراض، حيث يلعب ضعف الجهاز المناعي دورًا في تطور بعض أنواع السرطان.



2- الضغط العصبي والحزن يمكن أن يغير مستويات بعض الهرمونات في الجسم، وهذا قد يعرض الشخص أيضًا لخطر أكبر للإصابة بالسرطان. التوتر قد يؤدي إلى سلوكيات غير صحية.



3- الإفراط في تناول الطعام والتدخين والإفراط في شرب الكحوليات، كلها عوامل ترتبط بسوء الحالة المزاجية، وهذا التغيير في نمط الحياة قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.



وعادًة ما ينصح الخبراء بضرورة تجنب التوتر والقلق والضغط العصبي عن طريق ممارسة التمارين الرياضية واليوجا وتمارين التنفس والتأمل والاندماج في الأنشطة المحببة وطلب المساعدة من المقربين والأصدقاء والتحدث مع الطبيب المختص في حال الحاجة لذلك. -كونسلتو

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