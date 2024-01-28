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تضامناً مع والدته المصابة بالسرطان.. نجم مصري يحلق شعره على الهواء (فيديو)

1/28/2024 2:34:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تصدّر اسم الفنان المصري خالد سليم، "الترند" خلال الساعات الماضية، بعدما قام بحلق شعره على الهواء، تضامناً مع والدته التي اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الثدي، في الفترة الأخيرة.
سليم، كان ضيفاً على برنامج "كتاب الشهرة" الذي يُذاع عبر شاشة "الجديد"، وتطرّق من خلال هذه المقابلة للحديث عن أزمة مرض والدته، وظهرت عليه علامات التأثّر بشكل كبير حيث دخل في نوبة بكاء حينما قال إنّها اكتشفت الإصابة بمرض سرطان الثدي، وتسبّب ذلك في تغيّر ملامحها فبدت كالعجوز، وعلى الرغم من ذلك لا تزال محتفظة بجمالها وتُعدّ مثل القمر في نظره.

خالد سليم، استغلّ حديثه عن إصابة والدته بهذا المرض اللعين، وقام بحلق شعره على الهواء كنوع من التضامن معها، هي ومرضى السرطان جميعهم، مطالباً بعدم تفسير موقفه بشكل آخر، غير أنّه يعبّر من خلاله عن التضامن معها.

انتشر فيديو خالد سليم، وهو يحلق شعره، بشكل واسع عبر مواقع التواصل، حيث تعاطف عدد كبير من الجماهير معه، وتمنّوا لوالدته الشفاء السريع، وأن تمرّ من هذه المحنة الصحية على خير، كذلك طالبوه بتقديم الدعم المعنوي والنفسي لها، حيث يُسهم ذلك في علاج مرضى السرطان بشكل سريع وفعّال. -وكالات

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