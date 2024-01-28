بعمر الـ44.. بطلة المسلسل التركي نور ترزق بمولودها الأول









جدير بالذكر أن سونجول أودان هي ممثلة تركية اشتهرت عربيًا من خلالها بطولتها في مسلسل نور ومهند، حيث كان من أوائل المسلسلات التركية التي انتشرت في الوطن العربي وحقق نجاحًا كبيرًا.



وتوالت أعمال سونجول أودان وحققت الكثير من النجاحات ومنها دورها في مسلسل نساء حائرات.

وسونجول أودان لم تكتفي بالأعمال التركية فقط، بل شاركت كضيفة شرف في أحد الأعمال المصرية وهو مسلسل تحت الأرض، أمام النجم أمير كرارة. -وكالات

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