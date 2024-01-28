الحكومة تصدر نظاما لترخيص الحضانات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم
الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام دور الحضانة لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام لغايات تشجيع إنشاء دور حضانة
خدمة للطُّفولة، وتأمين بيئة آمنة للطِّفل، وتمكين المرأة العاملة من خلال إيجاد
بيئة ومكان آمنين ومحفِّزين لقدرات أطفالها.
ويحدِّد النِّظام إجراءات ترخيص دور الحضانة
بأنواعها، وإجراءات الرَّقابة والتَّفتيش عليها، والمخالفات التي قد يتمّ إيقاعها
على المخالف منها.
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