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كتلة البرنامج النيابية تعلق موافقتها على الموازنة

1/28/2024 2:34:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علقت كتلة البرنامج النيابية موافقتها على الموازنة، واشترطت دعم صندوق الطالب وتأجيل التعليمات الحالية التي أقرتها الحكومة وقبول جميع الطلبة المتقدمين، وزيادة الإعفاءات الطبية الممنوحة للنواب.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، لمواصلة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، وذلك بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء في الفريق الحُكومي.

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