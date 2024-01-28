كتلة البرنامج النيابية تعلق موافقتها على الموازنة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) علقت كتلة البرنامج النيابية موافقتها على
الموازنة، واشترطت دعم صندوق الطالب وتأجيل التعليمات الحالية التي أقرتها الحكومة
وقبول جميع الطلبة المتقدمين، وزيادة الإعفاءات الطبية الممنوحة للنواب.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب
اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، لمواصلة مناقشة مشروع قانون
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، وذلك بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة
وأعضاء في الفريق الحُكومي.
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