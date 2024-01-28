Sunday, 28 January 2024 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفساد والمحسوبية والمخدرات.. أبرز القضايا التي ناقشها النواب اليوم

1/28/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي

انتهت قبل قليل جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، بعد أن تحدث فيها 19 نائبا ركزوا على قضايا مختلفة؛ أبرزها الفساد والمحسوبية وآفة المخدرات.

ويواصل النواب غدا الاثنين مناقشة مشروع القانون.

MENAFN28012024000072011014ID1107778375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث