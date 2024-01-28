الفساد والمحسوبية والمخدرات.. أبرز القضايا التي ناقشها النواب اليوم

الفساد والمحسوبية والمخدرات.. أبرز القضايا التي ناقشها النواب اليوم
التاريخ
1/28/2024 2:34:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) جهاد المنسي
انتهت قبل قليل جلسة مجلس النواب المخصصة
لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، بعد أن تحدث فيها 19 نائبا ركزوا على
قضايا مختلفة؛ أبرزها الفساد والمحسوبية وآفة المخدرات.
ويواصل النواب غدا الاثنين مناقشة
مشروع القانون.
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