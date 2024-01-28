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توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون غدا الاثنين

1/28/2024 2:34:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية اليوم الأحد، عن توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون ليوم غد الاثنين، بسبب الظروف الجوية السائدة.


كما وتدعو المجموعة جميع الزوار من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تواصلهم المسبق على الخط الساخن للتلفريك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.

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