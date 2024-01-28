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مبيضين: الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية لم يقع داخل الأردن

1/28/2024 2:34:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند مبيضين، اليوم الأحد، إن الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن.

وأوضح مبيضين عبر قناة المملكة ، أن الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا.


وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن أن ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية قرب حدود سوريا.


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