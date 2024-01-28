مبيضين: الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية لم يقع داخل الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند مبيضين، اليوم الأحد، إن الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن.
وأوضح مبيضين عبر قناة المملكة ، أن الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن أن ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية قرب حدود سوريا.
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