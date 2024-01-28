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إنشاء شركة تأمين زراعي.. كيف يمكنها تحقيق حماية مادية للمزارع؟

1/28/2024 2:34:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات ‏ عمان- يؤكد خبراء زراعيون ومزارعون، أن إنشاء شركة تأمين زراعي، بهدف إيجاد آلية أكثر فعالية لحماية المزارعين من تأثيرات التغير المناخي، بخاصة بعد تعديل قانون صندوق المخاطر الزراعية، ينبغي ألا يكون على حساب المزارع نفسه.
وقد أقرت الحكومة مؤخرا، الأسباب الموجبة لمشروع نظام تعويض المزارعين من المخاطر الزراعية لسنة 2023، انسجاما مع صدور القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية للعام 2021، والذي نص على صدور نظام يحدد أسس وشروط وسقوف تعويض المزارعين من المخاطر الزراعية.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، أكد خلال جولة له في الأغوار الشمالية، ولقائه مزارعي حمضيات وفواكهة استوائية الأسبوع الماضي، عن توجه الوزارة إلى تعديل عمل صندوق المخاطر الزراعية إلى صندوق تأميني ضد المخاطر الزراعية، ليسهم بحماية المزارع من المخاطر المختلفة.
وطالب الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن تكون المساهمة في هذا الصندوق، بعيدة عن جيب المزارع، كونه يبدأ بدفع الرسوم والضرائب الحكومية منذ بدء عملية الإنتاج وصولا إلى تسويق المحصول.
وأضافوا أن كاهل المزارع، بات مثقلا بالديون والأعباء وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتبعات التغيرات المناخية على مزروعاته، ما سيؤثر سلبا على القطاع الزراعي، كما أنه ليس لديه مقدرة على الالتزام بدفع أي أقساط تنضاف إلى ميزانيته المثقلة أساسا، كأقساط الصندوق؛ فعمله يعتمد على المواسم الإنتاجية.
مصدر مطلع، بين أن التأمين الزراعي إيجابي، وموجود في دول عديدة من العالم، وهو يتيح للمشترك به، الحصول على القروض من البنوك بأريحية، ويساعده أيضا في حال تعرض للخسارة، بالحصول على مبلغ من التأمين وفق عقد التأمين الذي يتفق عليه، ولتنجح "شركة التأمين الزراعي"، فإنه يتوجب دفع المبالغ المترصدة من صندوق المخاطر الزراعية عن المزارعين كليا في بداية تأسيس الشركة في الأشهر الثلاثة الأولى مثلا، وإذا لم تكن المبالغ الموجودة في الصندوق كافية، يدفع جزئيا منها، إلى أن يتقبل المزارع فكرة الشركة، ليسهم بعدها بتأمين مشروعه الزراعي، بحيث يدفع قسطا يتناسب وقدراته.
وزير الزراعة السابق عاكف الزعبي بين أن "المزارعين لن يدفعوا اشتراكات مساهمة منهم بإنجاح فكرة التكافل لـ3 أسباب هي: أن الفكرة جديدة عليهم، وعدم إيمانهم للآن بالتكافل وجدواه، ولأنهم لا يملكون المال للدفع".
رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، بين انه لم تجر مناقشة تعديل عمل صندوق المخاطر الزراعية ليصبح صندوقا تأمينيا ضد المخاطر الزراعية مع الاتحاد كمزارعين أو اتحاد للمزارعين، مبينا أن أي فكرة يجب أن تخرج بالتشارك والتوافق مع المزارعين أنفسهم، مبينا أن المزارعين أنفسهم لا يملكون المال للدفع أصلا في ظل الخسائر المتراكمة عليهم منذ سنوات سابقة.
أما المزارع إبراهيم العدوان، فقال إن فرض أي مبالغ كبيرة على المزارعين كمساهمة في الصندوق، ليست خطوة صحيحة، فغالبية المزارعين يعانون أوضاعا مالية صعبة، نتيجة ما يتعرضون له من خسائر تسويقية أجهزت على مقدراتهم، مشددا على ضرورة أن تكون المساهمة بما يتواءم مع أوضاعهم المالية، بخاصة صغارهم.
مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران، بين في تصريح لـ"الغد"، أن موارد الصندوق ستكون من جيب المزارع نفسه، عن طريق المساهمة من أمانة عمان الكبرى/ أسواق الجملة المركزية، بالإضافة إلى أن هنالك جزءا من حجم المبيعات أيضا سيدرج على فاتورة المزارع.
وقال العوران إن "ما نتمناه حقيقةً، أن تكون المساهمة بعيدة عن جيب المزارع، كونه يبدأ بدفع الرسوم والضرائب الحكومية منذ بداية الإنتاج ونهاية بتسويق محصوله"، مبينا أنه ولجعل القطاع الزراعي جاذبا للاستثمار، يتوجب أن تكون لدينا تنمية مستدامة حقيقية، وتنفيذ للتوجيهات الملكية نحو أمن غذائي، ورفد للقطاع بالحوافز، لتستطيع صادراتنا المنافسة في دول الجوار أو الأسواق الأوروبية.
وبين أن القانون عرّف المزارع المستفيد أو غير المستفيد، موضحاً بأن من أهداف الصندوق، تعويض غير المستفيد في حال وقوع ضرر الصقيع، بنسبة لا تتجاوز الـ25 % من قيمة الضرر، أي بمعنى أنه يكون مزارعا غير مشترك في عملية الضمان، وصندوق المخاطر الزراعية حاليا، أقرب إلى شركات التأمين، أي أن هنالك أقساطا ستترتب على المزارع، لذلك نشدد على الابتعاد عن جيب المزارع قدر المستطاع.
وأضاف، أن الموارد تجربة جديدة بالنسبة للمزارع، فهو بحاجة للتوعية والإرشاد، لأن هذا النوع يعتبر من أنواع التأمين وليس التعويض، وحسب نسبة مساهمة المزارع يكون التعويض، مشيرا إلى أن كاهل المزارع مثقل بالديون والأعباء، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والتغيرات المناخية، ما سيؤثر سلبا على القطاع، وهو أيضاً ليس لديه مقدرة على الالتزام بدفع الأقساط؛ فذلك يعتمد على المواسم الإنتاجية، لذلك يجب دعم وزارة العمل للصندوق عبر ما تتقضاه من تصاريح العمل الزراعي، وكذلك من أمانة عمان الكبرى/ أسواق الجملة المركزية.

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