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موازنة 2024: نواب يدعون لدعم الطلبة والمنتج الوطني

1/28/2024 2:34:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان- واصل مجلس النواب لليوم الثاني، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2024 أثناء انعقاده أمس، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وأدار جزءا من الجلسة نائبه الأول عبد الرحيم المعايعة، والثاني يحيى عبيدات، بحضور رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، وأعضاء من الفريق الحكومي، وتحدث فيها 19 نائبا، عرض بعضهم ما تعانيه مناطقهم الانتخابية والبوادي، من تفاقم للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
وللمرة الأولى، يتحدث نواب بأسماء أحزاب يمثلونها كـ"الميثاق" و"إرادة" و"الائتلاف الوطني".
وفي سياق النقاش، قرنت كتلة البرنامج موافقتها على الموازنة، بدعم صندوق الطالب وتأجيل التعليمات الحالية التي أقرتها الحكومة بشأنه، وقبول الطلبة المتقدمين للصندوق كافة، الى جانب زيادة الإعفاءات الطبية الممنوحة للنواب.
ورفض متحدثون الأرقام التي عرضتها الموازنة، داعين الى محاربة الفساد والمحسوبية والمخدرات، ومنع انتشارها بين الشباب ووضع حد لتجار هذه الآفة، كما شددوا على دعم المنتج الوطني.
وبين بعضهم أن الموازنة تأتي في ظروف سياسية واقتصادية صعبة، وفي مقدمتها ظروف الحرب الصهيونية الوحشية على قطاع غزة، والذي يقف الأردن قيادة وحكومة وشعبا في نطاقها إلى جانب أشقائه الفلسطينيين، مساندا وداعما لصمودهم، ورافضا أي محاولات لتهجيرهم من القطاع أو الضفة الغربية، داعين لوقف هذه الحرب الوحشية، ومجازرها الدامية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وأشادوا بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في سعيه إلى وقف هذه الحرب العدوانية، مثمنين مواقف جلالته الصلبة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما اشادوا بمبادرات ولي العهد سمو الأمير الحسين، بإرسال المساعدات الطبية والغذائية إلى الأهل في غزة.
وفي نطاق آخر، شدد نواب على منح الفرصة لمن تقدموا بطلب منح وقروض من الطلبة لهذا العام بهدف الاستمرار بالتعليم، وذلك جراء ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة، داعين الحكومة للرجوع عن التعليمات الأخيرة التي تحرم طلبتنا من هذه المنح، كما طالبوا بالتركيز على الإعفاءات الطبية للمواطنين ودعمهم.
واعتبر نواب أنه عند النظر للإيرادات والنفقات في الموازنة، نرى بأن العجز يزداد عاما بعد عام، متسائلين عن الدين الداخلي غير المذكور في الموازنة، ومديونية الجامعات والمستشفيات الجامعية على الحكومة.
وحثوا الحكومة على عدم رفع أسعار الكهرباء والماء، منوهين بان الناتج المحلي الإجمالي ارتفع، لكن نصيب الفرد منه انخفض، ففي العام 2013 كان نصيب الفرد منه أعلى من العام الحالي، ما يعني أننا تراجعنا، ولم نبق حتى في مكاننا، لأن الاقتراض لسداد الفوائد يتنافى مع حسن الإدارة، والخلل في الموازنة كان قبل الأزمات، فجاءت جائحة كورونا لتذكرنا بأن هناك خللا لا بد من إصلاحه.
وأشار نواب إلى أن علينا الوعي بأنه لن يأتي أحد ليساعدنا مجانا، فالجميع منشغل بنفسه ومصالحه، وبعض الدول تساعدنا لكن مقابل مصالح لها، مطالبين بوقف الاستمرار في الإنفاق على الأمور غير الأساسية، وأن تتخذ الحكومة أول خطوة في هذا الاتجاه، لتكون مثالا للناس.
وبينوا أننا نعي محدودية الخيارات والحلول المتاحة أمام الحكومة عندما يختص الأمر بالموازنة، بسبب ما تتسم به من ارتفاع في الإنفاق الحالي، وتركزه في بنود الرواتب والتقاعد والدين العام، ومحدودية الخيارات في جانب الايرادات المحلية، وصعوبة فرض الضرائب في ضوء ضعف القوة الشرائية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ولكن ذلك كله لا يعفي من السعي الدؤوب، للبحث عن حلول وبدائل لمواجهة التحديات.
وأشاروا الى ان الحكومة تتخبط في إدارة الملفين المالي والاقتصادي، وذلك بسبب فشل وفساد ينخر في الجهاز الإداري، إلى جانب الواسطة والمحسوبية واختلال معايير العدالة التي أقصت كل شخص مناسب عن إدارة مواقع القيادة العليا.
وكانت "مالية النواب" طالبت في تقريرها، بإعادة النظر في نظام صندوق دعم الطالب، بحيث يوجه الدعم عبر النظام إلى الطالب الفقير، وإطلاق برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها مزيدا من الرعاية، لتسهم برفع مساهمتها في النمو الاقتصادي، وإجراء مسح جديد لمربي الأغنام، لضمان إيصال الدعم الحقيقي لهم، وتخصيص 60 مليون دينار في مؤسسة الإقراض الزراعي لمنح قروض بدون فوائد للمزارعين، وتحفيز إدخال التقنيات الحديثة والزراعات التي تسهم بتخفيض المستوردات أو الاستغناء عنها، والتوسع في البحوث الزراعية، لتطوير المنتجات الزراعية وتنوعها، لتوسعة الزراعات التصديرية، وتشجيع المبادرات الخاصة المعنية بالقطاع الزراعي، والرقع الزراعية، ضمن الأراضي المملوكة للحكومة، ورفع مشاريع الحصاد المائي ضمن جغرافيا المناطق التي ستخصص للتوسعة، وإعداد برنامج تنفيذي لتخفيض نسبة الفاقد من المياه سنويا بالتدريج لبلوغ نسبه الفاقد المعياري الدولي.

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