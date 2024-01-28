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اختبار وطني لطلبة الرابع.. وتقييمي لـالثالث في أيار

1/28/2024 2:34:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان- تعتزم وزارة التربية والتعليم إجراء اختبار وطني لضبط نوعية التعليم لطلبة الصف الرابع الأساسي، واختبار تقييمي لطلبة الصف الثالث، في أيار "مايو" المقبل، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد شحادة.
وقال شحادة في تصريح لـ" الغد" أمس، إن الهدف من الاختبار هو توفير بيانات موضوعية تتعلق بمستويات إتقان طلبة الصف الرابع الأساسي لمحاور التعلُّم ومهاراته الأساسية، ونتاجاته الخاصة، في مباحث اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، وبيانات عن مستويات أداء الطلبة بدلالة مؤشرات الأداء، ومستويات أداء الطلبة على مهارات اقتصاد المعرفة.
وأوضح أن الاختبار يطبق سنويا في المباحث الأساسية الأربعة، وفق خطة منتظمة وبالتناوب على واحد من الصفوف المستهدفة، وهي الرابع والثامن والعاشر، بحيث سيختبر هذا العام الصف الرابع.
وأضاف أن الاختبار يعد أحد الاختبارات التي تقوم بها الوزارة منذ أعوام طويلة لضبط نوعية التعليم، وقياس المهارات المعرفية عبر الصفوف المختلفة.
وبين أن الوزارة تسعى من هذا الاختبار إلى تزويد متخذي القرار بمعلومات عن جودة التعليم، والمساعدة باتخاذ قرارات التطوير المناسبة، وتزويد المعلمين بمعلومات عن جوانب القوة والضعف في أداء طلبتهم، وبما يساعد بمتابعة الطلبة وتحديد مسار تقدمهم وتحسين تعلمهم، فضلا عن إبراز الجوانب التي يجب التركيز عليها في المناهج الدراسية أثناء ممارسة عملية التعليم، خاصة تلك الجوانب والمهارات التي أظهرت نتائج التحليل ضعفاً في أداء الطلبة فيها.
وأكد شحادة أن الهدف من الامتحان ليس رصد العلامة للطلبة بل توفير قاعدة بيانات مهمة جدا للوزارة للوقوف على الحصيلة العامة للمعرفة المتراكمة لدى الطلبة.
أما بخصوص الاختبار التقييمي للصف الثالث، فكشف شحادة أن هدفه الوقوف على مدى امتلاك الطلبة مهارات التعلم الخاصة بمبحثي اللغة العربية والرياضيات، ومستويات أداء الطلبة في هذه المهارات، واتخاذ إجراءات مبكرة وفورية لعلاج ما قد تسفر عنه نتائج الاختبار في حال تبين وجود ضعف لديهم قبل تعمقها في الصفوف اللاحقة، فضلا عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالمناهج الدراسية على أسس واقعية وبيانات دقيقة.
وأشار إلى أن إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة، ستصدر في الاختبارين المذكورين تقريرين إحصائيين عامين ومفصلين بنتائج الطلبة، يتضمنان مستويات أداء المديريات على مستوى المملكة، ومستويات أداء المدارس على مستوى المديرية، فضلا عن مستويات أداء الطلبة على مستوى المدرسة والمديرية، وتوصيات المعنيين في الميدان التربوي، في ضوء نتائج الاختبارين.

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