Sunday, 28 January 2024 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شبكة المياه: توزيع غير متكافئ أم إمدادات مائية لا تلبي الحاجة؟

1/28/2024 2:34:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ايمان الفارس وسماح بيبرس عمان– أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، أن شبكة المياه في المملكة تعاني من مشكلة توزيع غير متكافئ، وخصوصاً فيما يتعلق باللاجئين وسكان المجتمعات الريفية.
وأوضح في "إستراتيجية تحالف المدن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والتي صدرت مؤخراً، أن الأردن شهد الأعوام الماضية انخفاضًا كبيرًا في نصيب الفرد من موارد المياه، اذ يعاني أصلاً من ندرتها وتبعتات التغيّر المناخي.
وذكرت الإستراتيجية، بأن هناك توزيعا غير متكافئ في شبكة المياه، وهي مشكلة "من المرجح أن تزداد"، اذ وفق وصفها، ان اللاجئين وسكان المجتمعات الريفية يعانون من التهميش المائي.
وبينت الإستراتيجية التي أعدها المكتب الأممي بالتعاون مع منظمة "تحالف المدن"، أنّ الأردن حاليا هو خامس أعلى دولة من حيث الإجهاد المائي، وأن توفر المياه غير كاف إلى حد كبير حاليا، وعندما نأخذ في الاعتبار النمو السكاني، فإن نصيب الفرد من المياه سينخفض إلى مستويات حادة. مؤكدة أنّ إمدادات المياه المتجددة لا تلبي سوى حوالي نصف إجمالي استهلاك المياه.
وجاءت الإستراتيجية تحت عنوان "مدن مقاومة للمناخ، مدن للناس"، بحيث ركزت على: الأردن وتونس والمغرب، مرجحة أن تزداد تحديات المياه بالنسبة للاجئين في المناطق الحضرية ومخيمات اللاجئين في الأردن، موضحة أن اللاجئين من المجموعات السكانية الضعيفة، لذا عادة ما يواجهون تأثيرات تغير المناخ بصورة أكبر، كسوء نوعية المياه وكمياتها المقننة.
ولفتت الى أن هناك أدلة على تصاعد التوترات حول توفر المياه بين الأسر في مخيم الأزرق للاجئين، ومع تفاقم الوضع، يتوقع بأن تؤدي ندرة المياه لزيادة العنف المنزلي، مشيرة إلى أنّ "النساء والفتيات النازحات في الأردن، يتأثّرن على نحو غير متناسب، بآثار تغير المناخ، مثل نقص المياه".
ولفتت إلى أنّه وبرغم جهود تعزيز مشاركة الإناث في القوى العاملة، انخفضت المعدلات بشكل "غير متوقع"، بحيث أنّها كانت في العام 2014 نحو 22 % من الأردنيات جزءاً من القوى العاملة، أمّا بحلول 2022، فانخفض هذا الرقم لـ14.3 %، ما يجعل الأردن من بين أكثر دول العالم التي تعاني من عدم المساواة الاقتصادية.
وأضافت، أنّ 27 % فقط من الأردنيات لديهن حساب مصرفي، ما يقل 11 نقطة مئوية عن المتوسط الإقليمي للنساء. ويحتمل بأن تتفاقم التحديات الاقتصادية بسبب تأثيرات تغير المناخ، ما يؤثر بشكل أكبر على سبل عيش المرأة والشمول المالي.
واقترحت الإستراتيجية، اعتماد الهندسة المعمارية التقليدية الموجودة أصلاً في التراث الأردني، والتي تقترح دمج أساليب ومواد البناء التقليدية المستدامة في الأساليب العمرانية الحديثة.
كما أشارت لضرورة إشراك المجتمعات المحلية بإدارة موارد المياه، ودعم مبادرات توفيرها، وممارسات إدارتها التي يقودها المجتمع، وحملات التوعية حول استخدامها، داعية تعزيز قدرات الريفيات بالتدريب على إدارة المياه، والتركيز على كفاءة استخدامها وإعادة تدويرها.
وأكدت أهمية تعزيز ممارسات الزراعة الحضرية التي تحافظ على المياه وتعزز الأمن الغذائي، مع الاعتراف بأدوار النساء والرجال، وتشجيع حدائق الأسطح، والزراعة العمودية، والحدائق المجتمعية، لتقليل الاعتماد على مصادر الغذاء كثيفة الاستهلاك للمياه.
كما أكدت ضرورة تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة، كالألواح الشمسية وطاقة الرياح، في البنية التحتية الحضرية للحد من استهلاك الطاقة والغازات الدفيئة، بطريقة تعود بالنفع على المجتمع.
ودعت للتعاون مع البلديات لتطوير إستراتيجيات التكيف مع المناخ، ودعم إنشاء الخدمات الأساسية للاجئين، والتخطيط المستدام للمياه والطاقة في المناطق ذات الأعداد الكبيرة من اللاجئين.
الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، قال ان مصادر المياه شحيحة في المملكة، بخاصة في ظل التغيرات المناخية والظروف الاقليمية التي تحمل الأردن أعباء مائية متزايدة خلالها، مدللا على ذلك بتراجع حصة المواطن من المياه الى 61 م3 مقارنة بمعدل الفقر المائي للفرد عالميا المقدر بـ1000 م3 سنويا، وفق منظمة الصحة العالمية.
واعتبر سلامة، في تصريحات لـ"الغد"، ان أزمة اللجوء السوري تسببت بتأثيرات على هذه النسب، فمأساة اللجوء السوري هي "أكبر كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية"، وقد كان عدد السوريين الموجودين في الأردن قبل الأزمة السورية قد وصل الى نحو 750 ألفا، ثم أضيف إليهم من اضطرتهم الحرب في سورية للجوء الى المملكة، يعيش منهم أكثر من 102 ألف في المخيمات وأكثر من 628 ألفا في المدن والمناطق الحضرية، ليصل إجماليهم في المملكة لأكثر من 1,5 مليون.
وأشار الناطق الإعلامي لوجود غالبية اللاجئين في مدن ومجتمعات مستضيفة، ما أدى لرفع نسبة الطلب على المياه لـ21 %، وفيما ترتفع في الشمال لأكثر من 40 %.

MENAFN28012024000072011014ID1107778366

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث