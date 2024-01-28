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أمطار 4 أيام توازي 41 % من حاجة المملكة للمياه

1/28/2024 2:34:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس ‏ عمان- بلغ حجم الهطولات المطرية المتواصلة في الايام الاربعة الماضية من الهطولات المطرية المتواصلة 41 % من حاجة المملكة في عام كامل، إذ تبلغ سنويا هذه الحاجة 1200 مليون م3، وقد أظهرت سجلات المحطات الذكية المناخية التابعة للشبكة الاسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه (INWRDAM) والتي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن أكثر من 500 مليون م3 هطلت على الشمال والوسط منذ صباح الاربعاء الماضي وحتى مساء أول من امس.
وبالاستناد على أرقام وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن، فإن حجم التخزين الإجمالي في السدود كافة، ومنذ بدء الموسم المطري الماضي وحتى الفترة ذاتها من الموسم الحالي، بلغ نحو 79,8 مليون م3 من طاقتها الكلية (280,760 مليون م3)، معادلا 28,5 %، بينما بلغ التخزين الاجمالي الحالي في السدود حتى صباح امس 115.5 مليون م3، بنسبة تخزين كلية 40 % من طاقتها التخزينية وقدرها 288,128 مليون م3.
ووصل المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية في يوم واحد حتى صباح امس الى 55.3 % من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار م3 سنويا، مقارنة بنسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في التاريخ نفسه من العام الماضي، والتي بلغت حينها 39.7 %، وفق أرقام الوزارة.
وأشارت أرقام الوزارة الى أن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود منذ صباح اول من أمس وحتى صباح امس 4.5 مليون م3، واعلى كمية هطول سجلت في عمان/ خان الزبيب خلال 24 ساعة 15,8 ملم.
وتعول الوزارة، على الهطولات المطرية المتجددة لتعويض ضعف تلك المخازين، والتي تسهم بشكل مباشر بتوفير الكميات المبرمجة للشرب والزراعة.
ويستمر الموسم المطري حتى 10 أيار (مايو)، وسط تفاؤل بأن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة، شباط (فبراير) وآذار (مارس) ونيسان (إبريل)، أداء مطريا أفضل.
كما تتجدد فرص انتعاش أوضاع مخازين مختلف السدود الرئيسة، وسط تلك التوقعات، إثر تعاقب المنخفضات الجوية المتوقعة في الموسم المطري الحالي، ما يرفع من آمال تعويض مخازين السدود التي بقيت رهينة لانحباس مطري طال أمده.
الى ذلك، قالت إدارة الأرصاد الجوية في بيان لها امس، تكون أجواء البلاد باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات بين الحين والآخر في الشمال والوسط، وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، لفترات محدودة، غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات.
وفي ساعات الليل، تزداد كميات الغيوم وتتحول الأجواء إلى غائمة مع هطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى، قد تكون غزيرة لفترات، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، كما يتوقع بأن تشهد المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة، وفي ساعات متأخرة من الليل، هناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية (الشراة) لفترة قصيرة وغير مؤثرة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
كما تنخفض درجات الحرارة قليلاً غدا، ويتوقع بأن تسجل درجات الحرارة دون معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من السنة بين 4 الى 5 درجات مئوية، وتسود أجواء باردة جدا وغائمة جزئياً إلى غائمة في الشمال والوسط، ويحتمل هطول زخات بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، قد تكون فوق قمم الجبال العالية الشمالية والوسطى الغربية، ممزوجة بالثلج أحياناً لفترة محدودة وغير مؤثرة، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية والتي يصحبها هبات قوية أحياناً قد تتجاوز الـ50 كم/ساعة تؤدي لإثارة الغبار جنوبي وشرقي المملكة.
وتبقى الأجواء الأربعاء، باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة، بخاصة في الشمال والوسط المملكة، ويحتمل هطول زخات متقطعة من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى، قد تكون ممزوجة بالثلج أحياناً فوق قمم الجبال العالية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.

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