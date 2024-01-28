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هل صدقت نبوءات سيناريوهات التغيرات المناخية حول الهطولات المطرية في الأردن؟

1/28/2024 2:34:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان– لم تبتعد نبوءات سيناريوهات تغيرات المُناخ في الأردن حول تدني معدلات الهطولات المطرية، والتغير في نمط توزيع الموسم المطري عما تشهده المملكة ضمن المنخفضات الجوية التي طرأت في نهاية العام الماضي وبداية السنة الحالية.
وأظهر التقرير الإحصائي اليومي للمطر منذ بداية الموسم المطري للأعوام 2023 و2024 وحتى أمس، أن نسبة ما تحقق من الموسم في المناطق الشمالية بلغ 70 %، بينما تصل نسبة أداء الموسم لتاريخه إلى 139 %.
وحاء في التقرير، الصادر عن مديرية المُناخ في إدارة الأرصاد الجوية، أن نسبة ما تحقق من الموسم في المناطق الوسطى الغربية 60 %، ونسبة أداء الموسم حتى تاريخه 110 %.
لكن تلك الإحصائيات لا تنظر بحسب معدي تقرير البلاغات الوطني الرابع، الصادر عن وزارة البيئة، الى سنوات ممتدة تصل الى عام 2100، وإنما تأخذ هذه الهطولات المطرية في حساباتها، بناء على ما تسجله محطات الرصد بصورة يومية.
فالتقرير أشار الى أن "الأردن سيشهد تبدلاً جذريا في كميات هطل الأمطار، وتوزيعها، وهو ما بتنا نشهده منذ سبعة مواسم مطرية"، وفق معدي التقرير لـ"الغد".
وجاء في نتائج التقرير الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، أن "الأجزاء الغربية من البلاد، ستتعرض لموجات جفاف بصورة أكبر، مع انخفاض في الهطل المطري بنسبة تتراوح بين 15.8 %، و47.0 %، مقابل ارتفاع في النسبة بالمنطقة الجنوبية من المملكة وبمقدار 19 %".
في حين أن تقرير دائرة الأرصاد ذاته، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، بين أن نسبة ما تحقق من الموسم في المناطق الوسطى الشرقية بلغ
72 %، لكن نسبة أداء الموسم حتى تاريخه 132 % فيها، مقابل 50 % نسبة ما تحقق من الموسم في المناطق الشرقية.
وسجلت المناطق الجنوبية الغربية انخفاضا في نسبة ما تحقق من الموسم المطري، مقارنة بالمناطق الأخرى، إذ بلغت النسبة 38 %، في وقت تصل فيه نسبة أداء الموسم حتى تاريخه 75 %، فيما وصل معدل التحقق بالمناطق الجنوبية 42 %.
وبرغم ما أوردته دائرة الأرصاد في تقريرها، لكن مديرها رائد رافد آل خطاب، شدد في تصريحات لـ"الغد"، على أنه "من غير الممكن حسم النتائج بصورة نهائية، إلا عقب انتهاء الموسم المطري في أيار (مايو) المقبل"، ويعني ذلك الأمر، أن "كميات الهطل قد تتغير، بحيث أن الموازين قد تنقلب لصالح المناطق الجنوبية، لتسجل نسبة أعلى في الهطولات المطرية مقابل الأجزاء الغربية من البلاد، وقد يكون العكس كذلك ممكناً".
بيد أن مدير مديرية التغير المناخي بالوزارة بلال الشقارين أكد لـ"الغد"، أن "الهطل الكمي المطري، سيطرأ عليه تغيير في السنوات المقبلة، الى جانب أن نمط توزيع الأمطار سيتبدل باتجاه الجنوب والشرق".
وبين الشقارين أن "الأمطار التي تسقط على أراض في الجنوب والشرق، لا تتسم بقدرتها على امتصاص المياه، بل إنها معرضة لانجرافات في التربة"، مشيرا الى أن "شدة الهطل المطري اختلفت تماما، إذ أصبحت تتساقط الأمطار ضمن ساعات محددة فقط، وليس على مدار أيام متواصلة".
ولفت الى أن "التنبؤات المناخية التي أشار اليها تقرير البلاغات الوطني، كانت على عدة سنوات 2040 و2070 و2100، في حين أن الأرصاد الجوية لا تأخذ بعين الاعتبار هذه الفترات الطويلة وإنما بشكل يومي".
علاوة على ذلك، أشار التقرير الى احتمال كبير من أن "تتعرض المملكة لمزيد من موجات الحرارة بنسبة 120 %، مع انخفاض بنسبة 3 % في الرطوبة، مقابل ارتفاع في أحداث الجفاف، بخاصة في المناطق الشمالية بنسبة 50 %".
وأكد المستشار في مجال المياه والزراعة، وأحد معدي تقرير البلاغات البروفسور جواد البكري أن "سيناريوهات التغير المُناخي تُصاغ بناء على أساس الفرضيات، لكن نماذج التنبؤ سواء محليا أو عالميا، تتميز بالدقة، بخاصة لدى الحديث عن تناقص الهطولات المطرية".
وبين أن "بيانات النماذج التي اعتمد عليها تقرير البلاغات، أخذت من محطات الرصد الجوي المنتشرة في المملكة، والتي أشار بعضها الى أن هنالك زيادة في كميات الهطولات المطرية".
ولكن يشير الوضع العام، بحد قوله الى أن "هنالك تدنيا في نسب الهطولات المطرية وفي مختلف مناطق المملكة، لكن التغييرات في التوزيع بهذه الكميات، ما تشهده المملكة حالياً".
ولعل التنبؤات الواردة في التقرير حول التغير في النمط المطري، بحسب البكري، قد "صدقت"، إذ أن الموسم كان يبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) في أعوام سابقة ويستمر حتى نهاية أيار (مايو)، لكن ما يجري الآن، هو أن الهطولات المطرية باتت تنحصر في فترات قليلة.
وأضاف أنه في "المواسم السبعة الماضية، فإن معظم الهطولات المطرية القوية كانت خلال ثلاثة أيام، وهي لا تتحملها البنية التحتية في المملكة، بخاصة لدى الإشارة الى شأن تصريف المياه في المناطق المدنية"، مبينا أن "تناقص الهطل المطري، أصبح واقعا نشهده في المملكة، إذ باتت كميات الأمطار متذبذبة".
وحول قضية الجفاف، فإن هنالك عدة أنواع له أجملها البكري بـ"الزراعي، والإنوائي، والبيئي والاقتصادي، والهيدرولوجي أو المائي والذي لا يشير في حال نظرنا الى الموسم المطري بأن الأردن سيشهد جفافا العام الحالي".
إلا أن "الجفاف يحصل على المستوى الزراعي في حال تركزت الأمطار ضمن فترة قصيرة ومحددة وعلى مدار شهرين فقط، ولم يمتد الموسم المطري مثلما كان سابقاً على عدة أشهر، ما يشكل تهديداً على العديد من المحاصيل الزراعية مثل أشجار الزيتون".
وشدد على أن "عملية توزيع الأمطار وعلى فترات طويلة، يُسهم بتغذية المياه الجوية، في وقت لا يحصد فيه الأردن سوى نسبة قليلة من المياه السطحية، وما تبقى سيتعرض للتبخر".
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مناطق الأردن المُختلفة تغُيرات مناخية، وما ينتج عنها من تداعيات وإرهاصات، إذ سـ"يصل العجز المائي إلى مليار متر مُكعب مع نهاية العام 2100، في حين تقارب احتياجات المملكة المائية 500 مليون م3 العام 2050"، بحسب تقرير البلاغات الرابع.
وبشأن قطاع المياه، بينت النتائج أن "المملكة ستشهد تدنيا بنسبة جريان المياه السطحي حوالي 18 %، ونحو 16 % في تغذية المياه الجوفية".

MENAFN28012024000072011014ID1107778363

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