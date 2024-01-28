Sunday, 28 January 2024 11:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العالم والمأزق الإسرائيلي

1/28/2024 2:34:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نايف بن بندر السديري* العالم برمته تصيبه الحيرة في كيفية التعامل مع المأزق الإسرائيلي. منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وإسرائيل ترفض كل المبادرات والنداءات لوقف انتهاك القانون الدولي الإنساني في غزة، إسرائيل في هذه الحرب مزقت ضمير العالم وألقته في سلة المهملات!
السلطات الأممية الثلاث؛ الجمعية العامة باعتبارها برلمان العالم وسلطته التشريعية، مجلس الأمن كسلطة تنفيذية، أما السلطة القضائية فتقوم بها محكمة العدل الدولية. جميعها أصدرت قرارات لوقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة وإدخال المساعدات. إن الصفة القانونية لهذه الأجهزة الدولية والبعد الأخلاقي لقراراتها، يضعان العالم لا سيما الدول الكبرى أمام أزمة غير مسبوقة لا يمكن إغفالها. إن مفاهيم القيم التي تحكم العلاقات بين الدول هي في قلب التساؤلات اليوم، ازدواجية المعايير لم تعد غير مقبولة فقط، بل أضحت مدعاة للسخرية! إن انهيار تلك القيم سيقودنا إلى فوضى ستلحق الضرر بالجميع وستكون الأمم المتحدة أول المتضررين، السؤال الملح: هل نعود لعهد ((عصبة الأمم)) ومآلات الحرب العالمية الثانية؟
فعلى خلفية تصعيد المواجهة العسكرية والكارثة الإنسانية التي تقع في غزة، نشأ وضع حرج يفترض عملاً فورياً لمنع تصعيد أمني إقليمي، كما شرح وزير الخارجية السعودي في مقابلة مع ((سي إن إن)) مؤخراً، وقال الأمير فيصل بن فرحان إن بلاده تتبنى ((صفر تسامح تجاه النزاعات))، وتدعو لوقف نار فوري في قطاع غزة. فضلاً عن ذلك، وربما بسبب المواجهة المحتدمة ضد ((حماس))، يجب التمسك بمسيرة السلام مع إسرائيل ومواصلة ربطه بفكرة حل الدولتين جنباً إلى جنب، فلسطينية وإسرائيلية، وحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في ظل تعميق التدخل الأميركي. ورداً على سؤال عن عدم إمكان إقامة علاقات طبيعية دون مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للبقاء، قال الأمير فيصل: ((هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. لذا، نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار. ولن يتحقق الاستقرار إلا من خلال حل القضية الفلسطينية)).
تلك الجهود بدأها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ففي مقابلة تلفزيونية مع محطة ((فوكس نيوز)) قال في إجابة عن ما الذي يلزم لتوافق على تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل:
((حسناً، هناك مقاربة من إدارة الرئيس بايدن للوصول إلى تلك النقطة. بالنسبة لنا تعد القضية الفلسطينية مهمة للغاية، نحن بحاجة لحل تلك القضية. هناك مفاوضات مستمرة بشكل جيد. وسنرى إلى أين ستؤول الأمور. نأمل أن تُفضي إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين وإعادة إسرائيل كلاعب في الشرق الأوسط)).
بعد اندلاع الحرب في 7 (أكتوبر) واصل ولي العهد جهوده الاستثنائية لوقف الحرب والعودة إلى مسار السلام والاستقرار في المنطقة. ساند العالم هذه الجهود وأشاد بها من خلال مجلس التعاون الخليجي، الجامعة العربية، منظمة الوحدة الأفريقية، منظمة المؤتمر الإسلامي، مجموعة ((بريكس))، وبطبيعة الحال الأمم المتحدة.
إنّ الأحداث المروعة التي نشهدها في المنطقة عواقبها ستكون وخيمة من الناحيتين السياسية والاقتصادية على العالم، ولا يوجد حل بديل لوقف الحرب في غزة والمضي قدماً لتنفيذ الفقرة العاملة 12 من منطوق قرار مجلس الأمن رقم 2720: ((يكرر التزامه الثابت برؤية الحل القائم على وجود دولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية)).
مع تسارع وتيرة الأحداث يبدو أن الموقف الفلسطيني يدرك أهمية الفرصة التي تلوح بين أنقاض غزة وعودة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد السياسي العالمي، وهو ما يتطلب عقلانية مدروسة، والابتعاد عن خرافات دون كيشوت ومعارك طواحين الهواء.
من يوقف آلة الحرب في غزة ويقود مسيرة السلام المنشود في المنطقة يستحق عن جدارة جائزة نوبل للسلام.
*كاتب ودبلوماسي سعودي

MENAFN28012024000072011014ID1107778362

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث