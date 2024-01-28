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في الذكرى السادسة عشرة لرحيل الحكيم جورج حبش

1/28/2024 2:34:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هيلدا جورج حبش "تستطيع إسرائيل أن تدمر مدننا ومخيماتنا وتقتل أطفالنا ونساءنا لكنها لا تستطيع أن تقتل إرادة القتال فينا" هذه هي كلمات الحكيم جورج حبش التي ما تزال حاضرة حتى يومنا هذا. ستة عشر عاماً من الغياب وما يزال حاضراً بكل ما تركه لشعبنا من إرث نضالي ومسيرة كفاح مضنية ما تزال الأجيال تقتدي بمبادئه وقيمه وصلابته وإصراره على الاستمرار بالمقاومة حتى النفس الأخير. وستبقى الأجيال أمينة على هذا الإرث النضالي الكبير وعلى مكتسبات الثورة الفلسطينية بمختلف أطيافها وفصائلها وتضحيات قياداتها وقواعدها.
إرث راسخ لم ولن تستطيع كل قوى الشر في العالم أن تمحوه من وجدان شعبنا وأمتنا الأصيلة. إن صراعنا التاريخي مع العدو الصهيوني الممتد منذ خمس وسبعين عاما من النضال الدؤوب قدم فيه شعبنا آلاف الشهداء وأغلى التضحيات. إنه صراع وجود وحقوق تاريخية واستعادة أرض مغتصبة وسيادة شعب فوق تراب وطنه حراً مستقلاً.
إن ما يجري اليوم في غزة العزة والصمود وفي الضفة الغربية من ملاحقات أمنية للمناضلين الشرفاء وتدمير للبيوت وتهجير وتشريد لشعب أعزل وقتل للأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ ما هو إلا تتويج لصراع مرير في مواجهة عدو يميني صهيوني متطرف لا يعرف إلا القتل وسفك الدماء دون أي رادع أخلاقي. عدو يمارس جرائمه على طريقة أجداده من العصابات الصهيونية العنصرية المتطرفة من أمثال شتيرن والهاجانا والأرجون الذين ارتكبوا أبشع المجازر في فلسطين عام 1948 ودمروا مئات المدن والقرى وقتلو آلاف الضحايا. إنه إرهاب دولة عصابات تدعي الحضارة والديمقراطية وتمارس العنف بأبشع صوره. إن جحافل المستوطنين الصهاينة الذين زحفوا إلى فلسطين من جميع أنحاء العالم هم غرباء ليس لهم مكان بيننا وعليهم أن يعودوا من حيث جاءوا.
على العدو الصهيوني أن يدرك أن شعبنا لن يستكين ولن يستسلم للظلم والهوان ولن يلقي السلاح قبل أن يحقق أهدافه الوطنية في التحرير والعودة وتحقيق العدالة والمساواة وأن إسرائيل لن تحظى بالأمن والأمان لشعبها لتبني أمجادها على حساب حقوقنا الوطنية وعزتنا وكرامتنا وأنها لن تجني من حربها الضروس ومن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لشعبنا إلا الفشل الذريع ووصمة العار التي ستلاحقها ولعنة الضحايا الأبرياء من أطفالنا ونسائنا ودمائهم الطاهرة التي ستبقى تلطخ تاريخها الأسود.
إن حصيلة العدوان الوحشي على غزة أدمت قلوبنا ولم يعد لدينا القدرة على تحمل المزيد من العذابات ومشاهد الدماء والتهجير والجوع والعطش والمقابر الجماعية والنزوح في البرد القارس دون مأوى. لقد أصبح 5 % من الغزيين بين شهيد وجريح ومفقود بمجموع مائة ألف على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال وآلاف المفقودين الذين ما يزالون تحت الأنقاض.
كل هذه التكلفة الباهظة التي يستثمرها نتنياهو لإطالة عمره السياسي وبقائه في السلطة بعيداً عن المحاسبة بعد فشله في حماية المستوطنين من هجمات المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر ولقضايا الفساد المتهم بها.
إن ما أقدمت عليه حركة حماس ما هو إلا ردة فعل طبيعية لكل ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية وفي غزة وعلى مدار خمسة وسبعين عاما من الملاحقات الأمنية للشباب المقاوم وقتلهم وتدمير بيوتهم واعتقال آلاف المناضلين منهم. إلى متى ستبقى هذه القوى الغاصبة لأرضنا تعربد وتقتل وتدّعي أنها تدافع عن نفسها وهي التي تملك أكبر ترسانة عسكرية متطورة في المنطقة بدعم من الولايات المتحدة الأميركية التي تزودها بمليارات الدولارات وصفقات الأسلحة الفتّاكة تشرف إشرافا مباشرا على سير المعارك الضارية في غزة بوجود اساطيلها البحرية والجوية وخبرائها ومستشاريها إلى جانب آلاف المرتزقة الذين يشاركون في المعارك الدائرة. إضافة إلى دعم الدول الأوروبية السياسي والعسكري. كل ذلك أمام مرأى ومسمع العالم وصمت عربي مطبق ومؤلم يشكل غطاء للعدوان الوحشي على شعبنا.
وفي هذه المناسبة من حقنا كفلسطينيين أن نقول إن اتفاقيات أوسلو قد انتهت صلاحيتها تماماً بعد أن فشلت فشلاً ذريعاً في حماية أهلنا وأرضنا في الضفة الغربية. فماذا كانت نهاية التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني سوى استباحة شعبنا في الضفة الغربية استباحة مروّعة وسط غياب تام للسلطة التي كان من المتوقع منها أن توفر الحد الأدنى من الحماية والكرامة لشعبها. وكما انتهت صلاحية اتفاقيات أوسلو كذلك انتهت صلاحية فكرة " حل الدولتين" التي تحولت إلى شعار فارغ بلا مضمون بعد أن استولت إسرائيل على الضفة الغربية بشكل شبه مطلق بالمستوطنات وبالسيطرة الأمنية الكاملة. ومن الواجب أن أذكر في هذا السياق برؤية الحكيم لمستقبل فلسطين وذلك بعد القضاء على الفكر الصهيوني والتي عبر عنها في كتابه " الثوريون لا يموتون أبداً" إذ قال " أنا مع عودة كل فلسطيني إلى المكان الذي جاء منه. سيكون بإمكاننا في المستقبل أن نحصل على الاعتراف بحق العودة. كما أنني أؤمن بدولة واحدة ديمقراطية وتعايش سلمي بين اليهود والفلسطينيين. تلك هي فلسفتي وسأواصل النضال حتى النفس الأخير من أجل تحقيق هذا المثال"
أحيي الأخوة المناضلين الأبطال في حماس والجهاد الإسلامي ورفاقنا في الجبهة الشعبية وجميع المقاومين الشرفاء من مختلف الفصائل الفلسطينية وأخص بالذكر الأخوة في حركة حماس كحركة تحرر وطني وجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني وفصيل أساسي من فصائل المقاومة خاض العديد من المعارك والحروب مع العدو الصهيوني وقدمت الكثير من التضحيات. إن حماس متجذرة في عمق الأرض وهي في اشتباك مستمر ومفتوح مع هذا العدو الشرس، كما أنها تتمتع بحاضنة شعبية اليوم وأكثر من أي وقت مضى كما تحظى قضيتنا الفلسطينية العادلة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بتأييد عالمي يظهر جلياً وبوضوح من خلال المظاهرات العارمة في العواصم والساحات العربية والغربية وفي جميع أنحاء العالم.
أحيي المقاومة اللبنانية في الجنوب اللبناني الصامد والتي تدافع دفاعاً مستميتاً عن أرضها وعن شعبها وتناصر وتساند المقاومة الفلسطينية في حربها الضروس دفاعاً عن غزة والضفة الغربية.
تحيّة نضالية للمقاومة اليمنية والشعب اليمني العظيم وهو يتصدى لأعتى القوى المعادية لشعبنا دفاعاً عن فلسطين. وهذا ليس غريباً على الشعب اليمني الذي خاض أشرس المعارك في ستينيات القرن الماضي واستطاع تحرير اليمن الجنوبي من براثن الاستعمار البريطاني بإشراف مباشر ومساهمة مؤثرة من حركة القوميين العرب. لقد عبّر الحكيم في مذكراته كم أنه يشعر الفخر والاعتزاز لدوره في دعم ومساندة اليمن. ماأزال أذكر بالاسم الثوار اليمنيين في تلك المرحلة المشرّفة من تاريخ الشعب اليمني والعلاقة الوثيقة التي كانت تربط ثوار اليمن بالحكيم وبحركة القوميين العرب. ولا أنسى أن أتوجه بالتحية للمقاومة العراقية الباسلة في تصديها للوجود الأميركي العسكري على الأراضي العربية ومناصرتها لقضيتنا الفلسطينية العادلة.
كما أتوجه بالتحية والامتنان إلى دولة جنوب أفريقيا حكومة وشعباً لجهودهم في ملاحقة الصهاينة قضائيا من خلال محكمة العدل الدولية دفاعاً عن أهلنا في غزة. إن هذا الموقف التاريخي سيبقى مصدر اعتزاز وامتنان لشعبنا وقضيته العادلة.
تحية إجلال وإكبار إلى المقاومة الفلسطينية وصمودها الأسطوري في وجه العدو الصهيوني أشرس عدو على وجه الأرض.
المجد والخلود إلى روح الحكيم في الذكرى السادسة عشرة لرحيله. المجد والخلود إلى جميع الشهداء الأبرار من الأطفال والنساء الأبرياء في غزة وإلى جميع المناضلين الأبطال الذي سالت دماؤهم الغالية على أرض غزة والضفة الغربية. ستبقى ذكراهم حيّة في وجداننا جميعاً ما حيينا
على هذه الأرض.

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