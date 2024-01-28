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نتنياهو يحمل كتاب كفاحي لهتلر.. بروبوغاندا صهيونية

1/28/2024 2:33:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، أمس السبت، حاملا نسخة عربية من كتاب "كفاحي" للزعيم النازي أدولف هتلر.

يأتي ذلك في إطار البروبوغندا الصهيونية التي تمارس كل أنواع التضليل والخداع على الجماهير، ولاسيما الجمهور الإسرائيلي المخدوع بنتياهو وشعاراته العاطفية والتاريخية التي تلامس مجطات حساسة في التاريخ اليهودي في أوروبا والعالم.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد وجد الكتاب في غزة، وقال نتنياهو إن "هذه هي الطريقة التي يعلم بها النازيون الجدد أطفالهم"، وفق تعبيره.
وجاء حديث نتنياهو في الذكرى السنوية ليوم المحرقة النازية لليهود (هولوكوست).
و"كفاحي" كتاب لهتلر جمع بين السيرة الذاتية والشرح التفصيلي للنازية، ونشرت طبعته الأولى عام 1925 بعنون "Mein Kampf" باللغة الألمانية.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "مجرد استعداد محكمة العدل الدولية لنظر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يثبت أن الكثيرين لم يتعلموا شيئا من المحرقة".
وأضاف نتنياهو: "لكننا فعلنا ذلك، والدرس الرئيسي هو أننا سندافع عن أنفسنا بأنفسنا".
وكان نتنياهو يتحدث عن تهم الإبادة الجماعية التي تواجهها إسرائيل في غزة، بعد دعوى رفعتها جنوب إفريقيا مؤخرا.-(وكالات)

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