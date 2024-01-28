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6330 معتقلا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

1/28/2024 2:33:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت معطيات حقوقية فلسطينية، بأن حصيلة الاعتقالات“الإسرائيلية” بعد الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، قد ارتفعت اليوم الأحد إلى قرابة الـ 6330 معتقلًا فلسطينيًا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية نادي الأسير الفلسطيني، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشارت المؤسسات الحقوقية، في بيان مشترك لها تلقته“شفا” اليوم، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 22 مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم سيدة من قلقيلية، وطفل جريح من جنين، وأب وأبنائه الأربعة من الخليل.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين، الخليل، نابلس، بيت لحم، رام الله، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة لعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال، والمركبات.

وأكملت المؤسسات الحقوقية:“حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر”.

وأردفت:“واستهدفت حملات الاعتقال كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، بشكل غير مسبوق”.

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