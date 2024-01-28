القسام: استهدفنا دبابتي ميركافا غربي خان يونس
التاريخ
1/28/2024 2:33:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتليها استهدفوا دبابتي ميركافا بقذيفتي الياسين 105 في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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