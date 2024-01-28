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إيران: الحرب في غزة ليست الحل

1/28/2024 2:33:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده أكدت أن الحرب في غزة ليست الحل، ويمكن أن تزعزع الأمن، وفي هذه الحالة سيتضرر الجميع.

وأضاف عبد اللهيان أن استقرار الأمن في الشرق الأوسط والبحر الأحمر سيكون لصالح الجميع، وأن إيران ستواصل جهودها في هذا الإطار عبر الحلول السياسية. (الجزيرة نت)

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