الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 2765 عسكريا منذ 7 أكتوبر

الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 2765 عسكريا منذ 7 أكتوبر
التاريخ
1/28/2024 2:33:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 2765
ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 1273 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في
27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضاف أن 397 عسكريا ما زالوا يتلقون العلاج
إثر إصابتهم بمعارك قطاع غزة، جروح 39 منهم خطيرة.
MENAFN28012024000072011014ID1107778355
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.