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الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة 2765 عسكريا منذ 7 أكتوبر

1/28/2024 2:33:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 2765 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 1273 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن 397 عسكريا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بمعارك قطاع غزة، جروح 39 منهم خطيرة.

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