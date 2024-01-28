مطالبة بـممر آمن لنقل جرحى من ناصر الطبي إلى الأردني جنوبي غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) طالبت وزارة الصحة في غزة، الأحد، بـ "توفير ممر آمن" لنقل الجرحى الذين يحتاجون إلى جراحة أعصاب من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني المجاور له.
ويتعرض مجمع ناصر الطبي في خان يونس في جنوب قطاع غزة إلى حصار إسرائيلي منذ أيام.
وتتواصل الغارات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت الصحية "بشكل مكثف" منذ أكثر من 6 أيام في كل من محيطي مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني جنوبي القطاع بحسب ما ذكر الهلال الأحمر في وقت سابق الأحد.
وحذر الهلال الأحمر من "كارثة حقيقية" في مجمع ناصر الطبي جراء "قطع الإمدادات الطبية والصحية والغذائية وجميع متطلبات وموارد العمل الصحي ...".
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