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مطالبة بـممر آمن لنقل جرحى من ناصر الطبي إلى الأردني جنوبي غزة

1/28/2024 2:33:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالبت وزارة الصحة في غزة، الأحد، بـ "توفير ممر آمن" لنقل الجرحى الذين يحتاجون إلى جراحة أعصاب من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني المجاور له.
ويتعرض مجمع ناصر الطبي في خان يونس في جنوب قطاع غزة إلى حصار إسرائيلي منذ أيام.
وتتواصل الغارات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت الصحية "بشكل مكثف" منذ أكثر من 6 أيام في كل من محيطي مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني جنوبي القطاع بحسب ما ذكر الهلال الأحمر في وقت سابق الأحد.
وحذر الهلال الأحمر من "كارثة حقيقية" في مجمع ناصر الطبي جراء "قطع الإمدادات الطبية والصحية والغذائية وجميع متطلبات وموارد العمل الصحي ...".

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