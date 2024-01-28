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هذا ما قاله وزير البحرية الأميركية حول مدة الضربات ضد الحوثيين

1/28/2024 2:33:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير البحرية الأميركية كارلوس ديل تورو، إن بلاده ستواصل ضرب مواقع حركة أنصار الله (الحوثيين)، و"ترتبط مدة العملية بتصرفات إيران التي تقدم المساعدة للحوثيين".

وأضاف الوزير الأميركي في مقابلة صحفية: "على الأغلب يجب أن نسأل إيران [إلى متى ستستمر العملية]. فهم يواصلون دعم الحوثيين ماليا وتزويدهم بالأسلحة. آمل وأتوقع ألا يستمر هذا إلى ما لا نهاية".

وأكد ديل تورو أن الولايات المتحدة، تبذل أيضا جهودا دبلوماسية لضمان السلام في المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن واشنطن تؤيد حل "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" على أساس مبدأ التعايش بين الدولتين، لكن لا يجوز أن تبقى حركة حماس في السلطة بغزة.

وأضاف: "لقد أوضح [الرئيس الأميركي جو] بايدن أنه يجب علينا أن نقوم بتنفيذ العدالة بحق حماس، وخلال ذلك يجب تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين". (RT)

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