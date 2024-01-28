الأسعار تحرق جيوب الغزيين



وطالت الارتفاعات الجديدة في الأسعار، خضروات أساسية تلجأ إليها ربات المنازل، باعتبارها أساسا للوجبات التي تقدم لأفراد الأسرة.



أسعار خيالية

“القدس العربي” تجولت في عدة أسواق بمدينة رفح التي يتواجد فيها العدد الأكبر من سكان القطاع، بعد أن لجأ إليها أكثر من مليون نازح، أضيفوا إلى عدد سكانها الأصلي المقدر بـ300 ألف نسمة، فرأت أن أكثر الخضروات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في ثمنها كان“البصل”، ففي هذا الوقت يباع الكيلوغرام الواحد في الأسواق بـ35 شيكلا، ويزيد سعره قليلا إن كانت جودته أكثر،“الدولار الأمريكي يساوي 3.8 شيكل”، ما يجعل الكيلو الواحد يصل إلى نحو 10 دولارات.

وبالأصل، كان ثمن كيلو البصل في الموسم الشتوي، يرتفع كثيرا ليباع كل ثلاثة كيلوغرامات في موسم الشتاء بعشرة شواكل، أي ما يعادل ثلاثة دولارات، بعد موسم صيفي تباع فيه ضعفا هذه الكمية بنفس الثمن.



ومن بين الخضروات أيضا التي ارتفع ثمنها بشكل جنوني كان“الليمون”، الذي يتراوح ثمنه ما بين 20 إلى 25 شيكلا، أي ما يفوق 6 دولارات.



وقد كان هذا الصنف يباع في الموسم الشتوي بنحو شيكلين أو أقل في بعض الأحيان، أيق أقل من دولار واحد.



وليس بعيدا عن هذه الارتفاعات أيضا ثمن“البطاطس” التي يصل ثمن الكيلو الواحد منها حاليا إلى نحو ثمانية شواكل، أي أكثر من دولارين، فيما كانت تتوفر بكثرة في موسم الشتاء، حيث كانت يباع الكيلوغرام بشيكل واحد فقط، وهو أمر أيضا انطبق على ثمن“الفلفل”، سواء الحار الذي يباع حاليا الكيلو الواحد بـ32 شيكلا، والحلو منه الذي يباع بـ12 شيكلا، فيما سجل ثمن ربطة“السبانخ” الصغيرة عشرة شواكل، وقد كانت تباع الكمية التي تصل إلى أكثر من ثلاثة أضعافها بشيكلين في موسم الشتاء.



كما سُجلت ارتفاعات كبيرة في أسعار كل من القرنبيط والملفوف الأخضر، فهذان الصنفان اللذان كان ينخفض ثمنهما في الشتاء، إلى نحو ثلاثة شواكل، وصل سعرهما إلى أكثر من 15 شيكلا، هذا إن توفرا من الأساس.



وخلال جولة في السوق، وجدت“القدس العربي”، أن هناك شحّا كبيرا في كميات البصل المعروضة، وكذلك الليمون والفلفل، فيما توفرت البطاطس والطماطم، التي ارتفع ثمنها قليلا عما كانت عليه في مثل هذا الوقت من الموسم.



الشراء بالحبة وليس الكيلو

وشاهدت“القدس العربي” سيدات ورجال يشترون أقل من نصف كيلو من البصل. وقالت إحدى السيدات اللواتي تواجدن أمام“بسطة” خضار، إنها اضطرت لشراء كمية قليلة بعشرة شواكل فقط، أقل من نصف كيلو من البصل، لاستخدامها في إحدى الوجبات التي ستحضرها لأسرتها، وهي عبارة عن بعض اللحم المعلب الذي يوضع على البصل بعد تحميره قليلا في الزيت.







وقالت تلك السيدة لـ”القدس العربي”:“لم أجد أوفر من هذه الطبخة لأولادي”، وقد أشارت إلى أن اللحم المعلب كانت قد حصلت عليه أسرتها في طرد غذائي، استلمته من إحدى المؤسسات الخيرية، باعتبارها من الأسر النازحة بسبب الحرب.



وكغيرها، اشتكت هذه السيدة الأربعينية من قسوة الحياة، ومن ارتفاعات كبيرة في الأسعار، وقالت:“كل مرة نعتقد أن هناك أملا في انخفاض الأسعار، نتفاجأ بارتفاعات كبيرة تطال أشياء أساسية”.



وتقول تلك السيدة إن أحد أبنائها الصغار، ويبلغ من العمر تسع سنوات، طلب منها أن يأكل“طبيح السبانخ”، مع اللحم الذي كانت الأسرة تحضره عادة في موسم الشتاء، غير أنها لم تستطع تلبية رغبته.



وأضافت:“الطبخة بدها كيلو لحم على القليل، واثنان كيلو سبانخ، وكمية من البصل”، وتابعت:“مجموع أساسيات الطبخة بتفوق الـ150 شيكل، أكثر من 40 دولار أمريكي، لافتة إلى أن تحضريها سابقا كان أقل من هذه التكلفة بكثير.



ومع ارتفاعات الأسعار، أصبح ثمن كليوغرام اللحم البقري يصل إلى 100 شيكل، وهو ما يقارب من ثلاثة أضعاف ثمنه العادي، فيما يبلغ ثمن الكيلو من هذا اللحم المجمد 70 شيكلا، ما يفوق ثمنه الذي كان في الوضع الطبيعي قبل الحرب أكثر بقليل من الـ20 شيكلا، فيما انقطعت في هذه الأوقات لحوم الدواجن من الأسواق كليا.







ولم يكن الأمر بعيدا عن ماهر أبو جابر، الذي كان يحمل في بيده قليلا من الطماطم وهو يتجول بين بسطات ومحال الخضار، ويقول هذا الرجل الذي تأثر ماديا كغيره من سكان غزة بسبب الحرب، إن أثمان الخضار تفوق قدرته المادية على شرائها، وأنه مضطر وأسرته للاستمرار في أكل المعلبات، التي قال إنها أتعبت أمعاء أطفاله.



ويشير هذا الرجل إلى أن ثمن الخضار وغالبية السلع في قطاع غزة، يفوق ما تباع في دول العالم الغنية جدا، وقال:“حتى في أمريكا وأوروبا الثمن أقل من عندنا”، ويشير إلى أن أصدقاء له في دول أوروبية أكدوا له ذلك، خلال حديثه معهم عبر الانترنت.



وعلى بسطة خضار في سوق حي تل السلطان غرب مدينة رفح، حيث المركز الأكثر لنازحي الحرب، قال صاحبها لـ القدس العربي، إن هناك زبائن اشتروا بصلة واحدة، لاستخدامها في الطبيخ.



وأشار عبد الرحمن خضر، إلى أن آخرين اشتروا كميات أكثر من هذا بقليل، لافتا أيضا إلى أن هناك زبائن عزفوا عن الشراء عند معرفة الثمن.



وفي ظل امتعاض الزبائن من ارتفاعات الأسعار الجنونية، وشكوى السكان من عدم وجود رقابة كافية من الجهات الرسمية على الأسواق، يقول هذا الشاب إنه كبائعي خضار لا علاقة لهم بارتفاع الثمن، وأنه يشتري هذه الكميات كغيره من البائعين من تجار كبار.

ويشير إلى أن ما يتحكم في الثمن هو كمية العرض المتوفرة، والطلب عليها من الزبائن، لافتا إلى أن“سوق الجملة” الذي يشتري كغيره من تجار التجزئة كمياتهم منه، لم يكن يتوفر فيه كميات وافرة من الكثير من الخضروات وأولها البصل.



سبب الارتفاع

واستفسرت“القدس العربي” في ذلك السوق عن ارتفاع ثمن الخضار من أحد التجار، فأشار إلى أن عدم توفر كميات كبيرة، يعود لظروف الحرب، حيث لم تعد الأراضي الزراعية المتواجدة بعيدا نسبيا عن مناطق العمليات العسكرية والقصف، قادرة على توفير الكميات المطلوبة.



وأشار إلى أنه يجري جلب الخضار فقط من أراضٍ تقع غرب ووسط مدينة دير البلح، ومن غرب مدينتي خانيونس ورفح، لافتا إلى أن المناطق الشرقية لمدينتي خانيونس ورفح، اللتين تعتبران مصدرا أساسيا للسلة الغذائية لسكان القطاع، لا أحد يستطيع الوصول إليها في هذا الوقت، بسبب العمليات العسكرية البرية التي ينفذها جيش الاحتلال.



كما تحول قوات الاحتلال من وصول الخضار من مناطق مدينة غزة وشمالها، والتي تعاني أيضا من نقص حاد، بسبب عدم قدرة مزارعي الحدود الشرقية والشمالية، وكذلك مزارعي منطقة جنوب مدينة غزة على الوصول إلى حقولهم، التي تتواجد فيها آليات عسكرية إسرائيلية، وهو أمر رفع أثمان الخضار والكثير من البضائع بشكل جنوني.



وحسب روايات سكان من مدينة غزة، فإن ثمن كيس الدقيق بوزن 25 كيلوغراما، أصبح يباع في الأسواق بأكثر من 700 شيكل، أي ما يقارب 200 دولار، وذلك بسبب منع سلطات الاحتلال وصول شحنات كافية من الطعام الأساسي لسكان تلك المناطق.

فيما يباع حاليا الدقيق في مناطق وسط وجنوب القطاع، التي تمر إليها قوافل المساعدات بثمنه الطبيعي وهو 60 شيكلا، أي أقل من عشرين دولارا.



وبسبب نفاد الدقيق، لجأ السكان هناك إلى استبداله بالذرة وتحويلها لطحين، كما اعتمد المواطنون على وجبات الأرز، فارتفع سعر الكيلو الواحد إلى ما يقرب 20 شيكلا. -القدس العربي

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