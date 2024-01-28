مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال (فيديو)

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال (فيديو)
التاريخ
1/28/2024 2:33:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا اليوم المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال التي تفرض حصارا على المسجد منذ شهور.
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