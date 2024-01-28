350 شهيدا خلال الـ48 ساعة الماضية في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 114 يوما، إلى 26.4 ألف شهيد بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في القطاع المحاصر الأحد

وقالت الوزارة عبر منصة تلغرام، "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26422 شهيدا و65087 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".





من جهته أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن جيش الاحتلال ارتكب 38 مجزرة راح ضحيتها 350 شهيدا خلال الـ48 ساعة الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم على ما ذكرت الوزارة.