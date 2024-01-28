مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا

مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا
التاريخ
1/28/2024 2:33:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وسائل إعلام أمريكية ، مساء اليوم الأحد، عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا.
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