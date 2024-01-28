بايدن: الهجوم الذي استهدف قواتنا نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران

MENAFN - Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الأحد، إن الهجوم الذي وقع على القوات الأميركية، أسفر عن مقتل 3 عسكريين نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق.



وأضاف بايدن "سنحاسب كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها، وسنحافظ على الالتزام المقدس تجاه عائلات الضحايا وبمكافحة الإرهاب".

من جهتها أكدت القيادة الوسطى الأميركية الهجوم، وقالت إنه تم بطائرة مسيرة.