Sunday, 28 January 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل تكون تكساس أولى الحبات المنفرطة بعقد الفيدرالية الأميركية؟

1/28/2024 2:33:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الولايات المتحدة - أثار قرار المحكمة العليا بالسماح للمسؤولين الفيدراليين بإزالة أجزاء من حاجز الأسلاك الشائكة الذي أقامته تكساس على طول الحدود مع المكسيك، مزيدا من الدعوات لاستقلال الولاية الأميركية.
ويخوض حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت والحكومة الفيدرالية مواجهة بشأن السيطرة على الحدود، فقد قال أبوت "الأسلاك الشائكة في تكساس هي رادع فعال للعبور غير القانوني الذي يشجعه الرئيس جو بايدن، سأواصل الدفاع عن السلطة الدستورية في تكساس لتأمين الحدود، ومنع إدارة بايدن من تدمير ممتلكاتنا".
دعوات الاستقلال
تلك المواجهة أعادت الزخم مجددا إلى دعوات الاستقلال عن أميركا، والتي كانت تنادي بها حركة تكسيت، التي خلصت إلى أن تكساس يجب أن تستقل عن الولايات المتحدة.
ورغم الدعم الذي وجدته هذه الحركة فإنها واجهت العديد من الانتكاسات، ليس أقلها الفشل في الحصول على استفتاء على انفصال تكساس في الاقتراع التمهيدي الجمهوري المقبل، كما وصف النقاد حملة الاستقلال بأنها خيال ليس لديه فرصة للنجاح، على الأقل سلميا.
ويقول الزعيم الفعلي لحركة تكسيت دانييل ميلر "أعتقد أن المسار الذي تسير عليه الحكومة الفيدرالية، والمسار الذي تسير عليه تكساس سيؤدي إلى هذا الاتجاه، سواء من خلال قرار واعٍ أو انهيار النظام الفيدرالي، وعدم قدرته على تلبية متطلباته الأساسية، أعتقد أن تكساس ستصبح دولة مستقلة بالتأكيد خلال 30 عاما". وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تسلم الحزب الجمهوري في تكساس التماسا لإدراج استفتاء استشاري حول استقلال تكساس في الاقتراع الأولي المقرر إجراؤه في آذار (مارس) 2024.
ووفقا لقانون الانتخابات في تكساس، فإن الحد الأدنى لعدد التوقيعات اللازمة للنظر في الاستفتاء هو "5 % من إجمالي الأصوات التي حصل عليها جميع المرشحين لمنصب الحاكم في الانتخابات التمهيدية العامة الأخيرة للحزب". وكانت آخر انتخابات تمهيدية لحاكم الولاية للجمهوريين في عام 2022، والتي أدلى فيها حوالي 2 مليون شخص بأصواتهم، لانتخاب حاكم الولاية الحالي غريغ أبوت، ما يعني أن هناك حاجة إلى إجمالي 97.709 تواقيع للنظر في إجراء الاستفتاء.
رفض الالتماس
ومع ذلك، رفض الحزب الجمهوري في تكساس الالتماس، حيث ادعى الرئيس مات رينالدي أنه تم تقديمه متأخرا، وأنه حتى لو لم يكن الأمر كذلك فإن "الغالبية العظمى من توقيعات الالتماس كانت غير صالحة".
وعلى وجه التحديد، ادعى أن الكثير منها يفتقر إلى المعلومات المهمة مثل "عنوان الإقامة، ومقاطعة التسجيل، وتاريخ الميلاد/رقم تسجيل الناخبين، أو أنه تم التوقيع عليها إلكترونيا، وليس يدويا".
رفض الالتماس أثار رد فعل غاضبا من القوميين في تكساس، فميلر قال في برنامجه الإذاعي في "تكساس نيوز" إن مجموعته "ستخوض حربا مع الحزب الجمهوري في تكساس".
واتخذ الانفصاليون في تكساس الطريق التشريعي، فممثل الولاية -آنذاك- بريان سلاتون تقدم في آذار (مارس) 2023 مشروع قانون يدعو إلى إجراء استفتاء حول "ما إذا كان ينبغي على الولاية التحقيق في إمكانية استقلال تكساس أم لا".
هذه التحركات أثارت اهتماما متزايدا بما يمكن أن يحدث إذا صوتت تكساس لتصبح جمهورية مستقلة مرة أخرى، ففي مقابلة مع مجلة "نيوزويك" الأميركية جادل ميلر بأن "Texit" هي الترياق للنظام الفيدرالي الفاشل.
ميلر أضاف "النظام الفيدرالي معطل وسكان تكساس يدفعون الثمن، من المنطقي أكثر أن تستقل تكساس"، وألقى باللوم على الحكومة الفيدرالية في ارتفاع أسعار الغاز، إلى جانب زيادة الدين الوطني، مضيفا "لو كان من الممكن إصلاحه لكان قد تم إصلاحه".
كيف تبدو ولاية تكساس المستقلة؟
ويتصور ميلر إجراء استفتاء ناجح على الاستقلال يؤدي إلى عملية تفاوض بين أوستن وواشنطن، تنتهي بدولتين مستقلتين لكن مرتبطتين ارتباطا وثيقا. قائلا: "بمجرد التصويت بالإيجاب لن يتغير شيء على الفور، سيبدأ سكان تكساس عملية للتحرك نحو الاستقلال تتضمن تغييرات في دستور ولايتنا، والقوانين التي تتبع التغييرات الدستورية، وتقييم وتنفيذ المواثيق والمعاهدات الدولية، والاتفاقيات والتفاوض بشأن القضايا مع الحكومة الاتحادية".
ويأمل دانييل ميلر، رئيس الحركة القومية في تكساس، في إعادة الولاية إلى دولة مستقلة كما كانت قبل عام 1845، قائلا: "إذا اتبعت الحكومة الفيدرالية سياستها التي استمرت قرابة قرن من الزمن في احترام حق تقرير المصير، فإننا نتوقع أن تكون العلاقة مع بقية الولايات المتحدة ودية وتعاونية".
وقال ميلر لمجلة نيوزويك إن تكساس "ليست ملزمة بدفع جزء من الديون المتراكمة على النظام الفيدرالي"، واقترح أن قبول ولاية تكساس المستقلة لحصة سيعتمد على المفاوضات مع واشنطن بشأن الأصول الحكومية الحالية، بما في ذلك ما ستحصل عليه من الحكومة الفيدرالية".
وتصاعدت التوترات في العاشر من الشهر الحالي بين تكساس والسلطات الفيدرالية بشأن الهجرة، حيث منع الحاكم غريغ أبوت مسؤولي الجمارك والحدود والحماية من القيام بدوريات في شيلبي بارك في إيجل باس، وهي نقطة ساخنة للعبور من المكسيك.
وفي 12 من ذات الشهر غرقت امرأة وطفلان أثناء محاولتهم عبور نهر ريو غراندي مقابل إيجل باس. وبعد يومين، أرسلت وزارة الأمن الداخلي خطاب وقف وكف إلى المدعي العام في تكساس كين باكستون يمنح سلطات الولاية مهلة حتى 17 الشهر الحالي للسماح بالوصول الفيدرالي إلى الموقع، أو مواجهة إجراءات قانونية محتملة. وردا على ذلك، رفض باكستون التراجع، وتعهد مكتبه بأن "تكساس لن تستسلم لسياسات بايدن المدمرة بشأن الحدود المفتوحة".
نزاعات قانونية
ويكاد يكون من المؤكد أن أي محاولة للانفصال من شأنها أن تؤدي إلى نزاعات قانونية حادة، حيث حكمت المحكمة العليا في قضية تكساس ضد وايت عام 1869 بأن مغادرة الولاية للاتحاد غير دستوري. ويعارض ميلر هذا الرأي قائلاً: "تدرج المادة 1 القسم 10 من دستور الولايات المتحدة جميع الإجراءات المحظورة على الولايات. والانسحاب ليس موجودًا في تلك القائمة. لذلك، بموجب التعديل العاشر للدستور، لا يوجد حظر دستوري صريح يعني أنه حق محفوظ للولايات والشعوب".
ونقلت مجلة "نيوزويك" عن البروفيسور مات كفورتروب، السياسي والمحامي الأميركي قوله، إن قضية تكساس "تستند إلى اجتهادات قضائية رديئة إلى حد ما ويمكن أن تنقضها المحكمة العليا".
وقال أحد الخبراء للمجلة إن تكساس "ربما تكون المكان الوحيد في أميركا الذي يتمتع بهذا الشعور بالهوية" الذي يرتبط عادة بدولة مستقلة.
وعندما سُئل السيناتور تيد كروز عن استقلال تكساس في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، قال إنه "ليس مستعدًا للتخلي عن أميركا بعد، لكن إذا أنهى الديمقراطيون التعطيل، وإذا دمروا البلاد بشكل أساسي، وإذا حشدوا المحكمة العليا، إذا جعلوا العاصمة ولاية، وإذا قاموا بإضفاء الطابع الفيدرالي على الانتخابات، وإذا قاموا بتوسيع نطاق تزوير الناخبين بشكل كبير، فقد نصل إلى نقطة يصبح فيها الأمر ميؤوسًا منه". وأضاف: "إذا حدث ذلك، فأعتقد أننا سنأخذ وكالة ناسا، ونأخذ الجيش، ونأخذ النفط".-(وكالات)

MENAFN28012024000072011014ID1107778343

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث