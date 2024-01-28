Sunday, 28 January 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل يتمكن بايدن من تخطي عقبة غزة ويظفر برئاسة ثانية؟

1/28/2024 2:33:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الولايات المتحدة - مع كل يوم يمضي بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومع صور وفيديوهات المجازر التي لم تنفك وسائل التواصل بنشرها بين الأميركيين، خاصة صور أشلاء الأطفال والأمهات الثكلى والجوع والمرض، تتناقص الأصوات المؤيدة للرئيس الأميركي جو بايدن في معركة على الرئاسة.
في المقابل تظهر استطلاعات رأي متعددة بأنه مع فقد بايدن للكثير من شعبيته نتيجة لموقفه من العدوان على غزة يصعد منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب، حتى أن بعض الاستطلاعات رجحت تغلبه عليه في السباق الرئاسي المزمع في تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل.
انتقادات بايدن المستمرة للأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين في غزة، وانتقاداته كذلك لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وللحكومة اليمينية المتطرفة، والاعتداءات المستمرة للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة المحتلة لم تشفع له، ولاسيما وأنه وحكومته في البيت الأبيض لم تفعل أي شيء لوقفها أو حتى التخفيف منها، ما يظهر وفق محللين أن تلك الانتقادات تأتي لغايات انتخابية، وبهدف محاولة كسب الأصوات العربية والمسلمين في الولايات المتحدة وحتى الأميركيين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.
آخر الاستياءات من الأميركيين لبايدن كانت أول من أمس حين قوطعت كلمته ثلاث مرات خلال عشاء أقيم للاحتفال بجعل ولاية كارولينا الجنوبية وقاعدتها الكبيرة من الناخبين السود، اعتراضا على علاقته الوطيدة بإسرائيل، وبعمليات القتل التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وحاول بايدن التخفيف من حدة الاعتراض على تلك العلاقة بحرف الحديث عن إنجازاته التي قال إنها "ساعدت مجموعة كبيرة من الأميركيين، ومنهم المواطنون السود".
وفي ذات السياق أكدت العديد من التحليلات بأن حرب غزة ستؤثر سلبًا على فرص إعادة انتخاب بايدن في الانتخابات المقبلة، ويعزز هذا الرأي عدد من المؤشرات أبرزها، تراجع شعبيته، فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أجرته مؤخرا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يتقدم عليه بنسبة تأييد بلغت 47 %، مقابل 43 % لبايدن.
كذلك، أورد استطلاع أجرته "نيويورك تايمز" أن بايدن متخلف عن منافسه ترامب في خمس من ست ولايات رئيسية بين الناخبين المسجلين، كما أشار استطلاع رأي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية في تشرين أول (نوفمبر) الماضي، بأن %62 من الأميركيين يعارضون سياسة "بايدن" الخارجية، فضلًا عن معارضة %56 من الأميركيين سياسات "بايدن" تجاه الأزمة في غزة، مضيفة بأنه في حال أجريت الانتخابات اليوم فإن "بايدن" سيحصل على نسبة 44 % من الأصوات بينما سيحصل "ترامب" على 46 % من الأصوات.
وأشار البعض بأن دعم إدارة بايدن غير المحدود لإسرائيل سيساهم في خسارته أصوات الناخبين من ذوي الأصول العربية والمسلمة، فضلًا عن انخفاض أسهمه لدى الناخبين الشباب.
إذ تعهد زعماء مسلمون أميركيون من 6 ولايات متأرجحة تعد حاسمة في انتخابات الرئاسة، بحشد مجتمعاتهم ضد إعادة انتخابه بسبب دعمه للحرب العدوانية في غزة، فيما عرف بحملة "التخلي عن بايدن"، وتعتبر الولايات الست من بين الولايات القليلة التي أتاحت لبايدن الفوز في انتخابات 2020، وقد تؤدي معارضة مجتمعاتها إلى تعقيد طريق بايدن نحو الفوز بأصوات المجمع الانتخابي في العام المقبل.
وكشف استطلاع أجراه المعهد العربي الأميركي وشمل 500 عربي أميركي في الفترة من 23 إلى 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عن انخفاض دعم الرئيس بايدن بين الناخبين الأميركيين العرب بشكل حاد منذ الحرب بين إسرائيل وحماس، إلى مستويات غير مسبوقة، بنسبة 42 %، من 59 % في عام 2020 إلى 17 %.
على الجانب الآخر، أدى ارتفاع أعداد الضحايا من الجانب الفلسطيني إلى تآكل الدعم الشعبي لبايدن، بين الكتلة التصويتية من الناخبين الشباب وطلاب المدارس والملونين، والذين خرجوا في تظاهرات داعمة لفلسطين، وهو ما سيقوض من فرص إعادة انتخابه لاسيما وأن إقبال الشباب كان أحد المتغيرات الرئيسية في الانتصارات الديمقراطية في السنوات الأخيرة، وهو ما أكده استطلاع الرأي الذي أجرته شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية في تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي والتي أشارت بأن شعبية بايدن انخفضت بين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، حيث رفض 70 % منهم طريقة تعامل بايدن مع الحرب.
ومع استمرار البيت الأبيض في دعمه للاحتلال تنامت معارضة داخلية، وهو ما يقوض من فرص بايدن الانتخابية، فقد وقع أكثر من 500 مسئول أميركي، يمثلون 40 وكالة حكومية، خطابًا يحتجون فيه على سياسة بايدن إزاء إسرائيل، مطالبين بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.
وعلى الرغم من أن قضايا السياسة الخارجية تقليديا تحتل مركزا متدنيًا عند الأميركيين خلال سباق الانتخابات الرئاسية، إلا أن انتخابات 2024 قد تكون استثناءً، إذ تمكنت عملية "طوفان الأقصى" من رفع "قضية دعم إسرائيل والموقف الأميركي من حرب غزة" إلى القضايا الأكثر أهمية في السباق الرئاسي. وفي كل الاحوال قد تتغير الأمور خلال الأشهر القادمة لحين موعد الانتخابات في تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل اعتمادًا على كيفية تطور مجريات الحرب.-(وكالات)

MENAFN28012024000072011014ID1107778342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث