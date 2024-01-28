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حراك سياسي.. أساسه إقامة الدولة الفلسطينية كمدخل لإنهاء حرب غزة وتبادل الأسرى

1/28/2024 2:33:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - يخوض الفلسطينيون معركة سياسية ضارية، بالتوازي مع حربهم الميدانية لصد عدوان الاحتلال، لأجل تأسيس مسار سياسي جديد كمدخل لإنهاء الحرب وكجزء من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهو فحوى ما أبلغته الرئاسة الفلسطينية لواشطن وما ستبحثه قريباً خلال اجتماع عربي رباعي قادم للخروج بأفق لحل الدولتين.
وعلى وقع مخاوف الاحتلال من استعادة حركة "حماس" لنشاطها المدني والخدماتي في شمال القطاع؛ فإن الرئاسة الفلسطينية دعت الإدارة الأميركية للاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، معتبرة أن مقترحها بتمرير قرار في مجلس الأمن الدولي "يقضي بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم"، ليس كافياً أو مجدياً كمدخل لإنهاء عدوان الاحتلال ووقف إطلاق النار بغزة.
ومن المقرر أن يتم بحث المقترح الأميركي في الاجتماع الرباعي المرتقب، الذي يجمع كل من الأردن وفلسطين ومصر والسعودية، لبحث أفق سياسي لحل الدولتين وإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي، وهي في النهاية تجسيد لمضمون المبادرة العربية للسلام، لعام 2002 ببيروت، بينما مطلب واشنطن قد يتغير لاحقاً وفق نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، وبالتالي فلن يكون مضموناً للنفاد.
وفي حين قالت حركة "حماس" إن عدوان الاحتلال على غزة "يجب أن يؤسس لمسار فلسطيني جديد"، مؤكدة أنها "تمثل جزءاً من النسيج الوطني الفلسطيني، ولا يمكن أن تتم أي ترتيبات وطنية دونها"، فإن الرئاسة الفلسطينية شددت على أن أي مقترح يجب أن يضمن غزة والضفة والقدس كوحدة واحدة.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الأزمة الراهنة تتطلب وحدة الموقف الفلسطيني، لافتاً إلى الانفتاح على إجراء انتخابات بعد انتهاء الحرب، وعلى الجميع الوقوف خلف منظمة التحرير.
وأضاف بالقول: "نسمع مقترحات غربية عدة لكنها غير مكتوبة، ونحن منفتحون على أي مقترح لحل الأزمة، لكن القرار فلسطيني فقط، ونحن مع أي جهد عربي أو دولي لوقف العدوان على غزة"، مشيراً إلى "إجراء اتصال هذا الأسبوع مع حركة حماس، حيث الاتصالات معها لم تتوقف"، بحسبه.
وكانت حركة "حماس" أبدت استعدادها للاتفاق على ما أسمته "رؤية وطنية مشتركة" لإدارة قطاع غزة، في أعقاب حرب الإبادة المدمرة التي تشنها قوات الاحتلال منذ أكثر من 100 يوم.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، غازي حمد، إن حركته "جزء من الشعب الفلسطيني، وقدمت التضحيات الجسام والجهاد والقتال ضد الاحتلال، ويجب أن تكون جزءاً من صناعة الخارطة الوطنية"، معرباً عن استعداد "حماس" للتعاون مع حركة فتح وجميع الفصائل الفلسطينية في سبيل الاتفاق على رؤية وطنية مشتركة لإدارة قطاع غزة.
على الحراك الفلسطيني ما يزال الاحتلال يحرض ضد وكالة "الأونروا"، وسط تحذير فلسطيني من التساوق مع أكاذيبه، بما سيسهم ذلك في تعميق الأزمة الإنسانية في قطاع عزة، وهدفها الرئيسي يكمن بتصفية قضية اللاجئين عبر الإنهاء التدريجي للوكالة.
ورأى الفلسطينيون أن المطلوب هو إدانة الاحتلال أولا، ومن ثم إجراء تحقيق مهني ومستقل في الادعاءات التي ساقها قبل اتخاذ أي خطوة بوقف أو تعليق المساعدات التي يستفيد منها اليوم أكثر من 4 ملايين لاجئ في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأعلنت الفصائل الفلسطينية، رفضها لإنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات كاذبة من سلطات الاحتلال، مطالبةً إدارة "الأونروا" بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي.
وحذرت من خضوع "الأونروا" للابتزاز من الدول المانحة ورضوخها للاحتلال وتحويلها إلى أداة بيده للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينين السياسية والإنسانية، مشيرةً إلى حق العاملين فيها من أبناء اللجوء إلى القضاء لوقف ما يتعرضون له من ظلم.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن قرار عدد من الدول تعليق تمويلها للأونروا، يعد عقاباً جماعياً لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل.
وجددت "الخارجية الفلسطينية" مطالبتها لتلك الدول بالتراجع عن قرارها انحيازاً للإنسانية واتساقاً مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي الأثناء؛ وبينما تواصل المقاومة الفلسطينية استنزاف جيش الاحتلال في قطاع غزة؛ فقد ارتكب الاحتلال 19 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 165 شهيداً و 290 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وأضافت أنه ما يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، معلنة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي ضد القطاع إلى 26,422 شهيدًا و65,087 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وواصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي الكثيف ضد أنحاء مختلفة من القطاع؛ ونفذ حملة اعتقالات همجية بحق النازحين من خان يونس، جنوباً، بالتزامن مع تدمير مربعات سكنية كاملة بالمدينة وقصف عدة منازل شرق مخيم المغازي، وسطاً، وعدة مناطق بجباليا وبيت لاهيا، شمالاً، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

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