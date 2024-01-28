المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مسؤوليتها عن استهداف 4 قواعد للقوات الأميركية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق مساء الأحد، في بيان، مسؤوليتها عن استهداف 4 قواعد للقوات الأميركية بواسطة الطائرات المسيّرة.
وتاليا نص البيان:
"استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد ٢٨-١-٢٠٢٤، بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهنّ (قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف)، و الرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية.
وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء."
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