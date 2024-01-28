المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مسؤوليتها عن استهداف 4 قواعد للقوات الأميركية

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق مساء الأحد، في بيان، مسؤوليتها عن استهداف 4 قواعد للقوات الأميركية بواسطة الطائرات المسيّرة.

وتاليا نص البيان:

"استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد ٢٨-١-٢٠٢٤، بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهنّ (قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف)، و الرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية.

وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء."







