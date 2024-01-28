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‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

1/28/2024 2:33:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ستيفن ف. أيزنمان‏* - (كاونتربنش) 12/1/2023
‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏أرض إسرائيل‏
بدأ القادة الإسرائيليون في تنفيذ خطة كانوا يُعدونها منذ فترة طويلة: السيطرة الكاملة على "يريتز يسرايل" (أرض إسرائيل)، بما في ذلك غزة والضفة الغربية. ولن أفصّل المعالم السياسية والعسكرية المبكرة للمشروع في هذا المقام، باستثناء الإشارة إلى أن وكالات الأمم المتحدة، ‏‏والباحثين‏‏ الفلسطينيين وآخرين، ‏‏ومنظمات‏‏ حقوق الإنسان، وثقوا جيدًا ‏‏تاريخ مصادرة‏‏ إسرائيل للأراضي العربية. ويشمل هذا التاريخ عمليات الاستيلاء التي أعقبت الحروب في الأعوام 1948، و1956، و1967، و1973، ‏‏والنشاط الاستيطاني المتواصل‏‏ حتى الوقت الحاضر. وفي الأسابيع القليلة الماضية وحدها، كان هناك توسع كبير في إنشاء "البؤر الاستيطانية" في الضفة الغربية، وفقًا لتحقيق أجرته منظمة ‏‏"السلام الآن‏‏" الإسرائيلية، كما ذكرت ‏‏صحيفة "نيويورك تايمز"‏‏.‏
في 25 كانون الأول (ديسمبر) 2023، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لعضو الكنيست الإسرائيلي شاني دانون، إنه بصدد وضع خطة لتسهيل الترحيل "‏‏الطوعي"‏‏ لسكان غزة إلى دول أخرى. ‏‏وقال:‏‏ "مشكلتنا هي العثور على دول مستعدة لاستيعابهم ونحن نعمل على ذلك". وبعد بضعة أيام، قال وزير المالية، ‏‏بتسلئيل سموتريتش‏‏: "الحل في غزة يتطلب... تشجيع الهجرة الطوعية والسيطرة الأمنية الكاملة (على القطاع)، بما في ذلك تجديد الاستيطان (اليهودي)" فيه. وذُكر أن مسؤولين إسرائيليين أجروا محادثات مع عدة دول حول هذا الموضوع، بما في ذلك الكونغو التي ‏‏نفت‏‏ حدوث أي مفاوضات من هذا القبيل. وإذا نجح نتنياهو وسموتريتش وغيرهما في ‏‏تحقيق‏‏ هدفهم المتمثل في تفريغ غزة من الغزيين وتوسيع الدولة اليهودية "من النهر إلى البحر"، فسوف يكون ذلك تتويجا دمويا لحلم ثيودور هرتزل بإقامة "‏‏وطن"‏‏ لليهود في كل فلسطين؛ ومن الواضح أن هذا سوف يشكل أيضًا ‏‏نكبة‏‏ ثانية للفلسطينيين.‏
أما إذا كانت إسرائيل ستنجح في تطهيرها العرقي أم لا، فسوف يعتمد هذا إلى حد كبير على رد إدارة بايدن، والكونغرس الأميركي، وبدرجة أقل الشعب الأميركي. ‏‏منذ حوالي العام 1970‏‏، زودت الولايات المتحدة إسرائيل بحوالي 4 مليارات دولار سنويا، معظمها يستخدم لشراء أسلحة وطائرات أميركية متطورة. (يشكل الدعم الأميركي ما يقرب من 20 في المائة من ‏‏ميزانية الدفاع‏‏ الإسرائيلية). وبعد هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، طلب بايدن مساعدات إضافية لإسرائيل بقيمة 14 مليار دولار، وسارع إلى الطيران إلى هناك لاحتضان نتنياهو. وبالإضافة إلى ذلك، وفرت الولايات المتحدة لإسرائيل دعما سياسيا عالميا من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) مرارًا وتكرارًا ضد قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعو إلى وقف إطلاق النار -حتى أنها امتنعت عن التصويت على دعم زيادة المساعدات الإنسانية لغزة. وعلى الرغم من أن بايدن، في لحظة جانبه فيها الحذر، وصف القصف الإسرائيلي بأنه "‏‏عشوائي‏‏"، فإنه فشل حتى الآن في فعل ما يكفي لإنهاء المذبحة.‏
ويتنافس "الديمقراطيون" بشكل عام مع "الجمهوريين" لمعرفة من هو الداعم الأقوى لإسرائيل. ويتلقى كلا الحزبَين السياسيين ‏‏دعما ماليا‏‏ كبيرا من "لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية" (‏‏أيباك‏‏)، وكان المستفيد الرئيسي في العام الماضي هو ‏‏الديمقراطي روبرت مينينديز‏‏، الذي كان حتى وقت قريب رئيسًا لـ"لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ". وفي مقابل مليون دولار، أيد توسيع منح نظام الدفاع الصاروخي المسمى "القبة الحديدية" لإسرائيل (وكل طلب شراء دفاعي آخر)، ‏‏وأدان المحادثات الأميركية‏‏ مع إيران بشأن إحياء الاتفاق المناهض للأسلحة النووية الذي تفاوض عليه أوباما. (إسرائيل تزدري أي تقارب أميركي مع إيران). ومع ذلك، منذ اتهامه بتلقي رشاوى من مصر وقطر ورجال أعمال أميركيين، تم تهميش نفوذ السيناتور.‏
‏يشكل صديق‏‏ مينينديز، السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عضو الأقلية البارز في "لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"، مؤيدًا متحمسًا لإسرائيل بالمقدار نفسه، ويتلقى بدوره ‏‏أموالاً‏‏ من جماعات الضغط الإسرائيلية والمنظمات اليهودية ‏‏المحافظة‏‏. وعندما سئل عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة، ‏‏قال‏‏: "ليس هناك حد... لما يجب أن تفعله إسرائيل بالناس الذين يحاولون ذبح اليهود". ولم يميز السناتور ‏‏عن ولاية كارولينا الجنوبية الشبيه بالرشاش الأوتوماتيكي الثقيل‏‏ بين مقاتلي "حماس" والمدنيين الفلسطينيين. وينافس العديد من الجمهوريين الآخرين غراهام في العدوانية، بما في ذلك حاكمة جنوب كارولينا السابقة والمرشحة الرئاسية، نيكي ‏‏هالي‏‏. واقتداء بنتنياهو وسموتريتش، قالت هالي "إن الفلسطينيين يجب ترحيلهم إلى دول مؤيدة لـ'حماس'، مثل قطر وإيران وتركيا". وفي الحقيقة، ثمة قلة من الجمهوريين المنتخبين، إن وجدوا من الأساس، يدعمون حقوق الفلسطينيين في الحياة أو الحرية.‏
تضاءل الدعم الشعبي لإسرائيل إلى حد ما في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه ما يزال كبيرًا. ووفقًا ‏‏لآخر استطلاع للرأي أجرته "مؤسسة غالوب"‏‏، يعتقد 36 في المائة من الأميركيين أن الولايات المتحدة تقدم الكثير من المساعدات لإسرائيل، ويقول 38 في المائة إنها تقدم المقدار المناسب، ويقول 24 في المائة إنها تقدم القليل. ويبدو الديمقراطيين أكثر قلقًا بكثير من الجمهوريين بشأن الدعم المستمر لإسرائيل، و"غير راضين جدًا"، (49 في المائة)، عن انخفاض مستوى المساعدات لفلسطين. ويدعم معظم ‏‏الناخبين الأميركيين اليهود‏‏ سياسة الرئيس بايدن تجاه إسرائيل، حيث وافق حوالي 80 في المائة على ضرورة تقديم حزمة المساعدات المقترحة البالغة 14 مليار دولار. لكن اليهود الأصغر سناً أقل حماسًا، مع انقسام الموافقة وعدم الموافقة بينهم بالتساوي. وتقدم استطلاعات رأي أخرى صورة أكثر تعقيدًا. فعلى سبيل المثال، تشير استطلاعات الرأي التي أجرتها منظمة "جيه. ستريت" ‏‏اليهودية‏‏ ‏‏و"المعهد الانتخابي اليهودي"‏‏ إلى دعم يهودي قوي لفرض قيود على المساعدات الأميركية لإسرائيل لمنع استخدامها لدعم النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية أو أي مكان آخر. ومع ذلك، يبدو أن غالبية اليهود يؤيدون حرب إسرائيل ضد "حماس" والفلسطينيين، بغض النظر عن تكلفتها العالية من أرواح المدنيين. فما أساس هذا الدعم، وهل يمكن تخفيضه؟‏
المساواة الكاذبة‏
‏تجادل حكومة إسرائيل منذ عقود بأن "أرض إسرائيل" -أي إجمالي أراضي فلسطين التاريخية- يجب أن تكون وطن اليهود وحدهم. وكان ذلك حاضرا ضمنيا منذ تأسيس الأمة، لكنه أصبح واضحًا مع إقرار "القانون الأساسي: إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي للعام 2018". وقال رئيس اللجنة التي صاغت مشروع القانون ورعت تمريره في الكنيست، ‏‏أمير أوهانا‏‏: "هذا قانون جميع القوانين. إنه أهم قانون في تاريخ دولة إسرائيل، الذي ينص على أن لكل شخص حقوق إنسان، لكن الحقوق القومية في إسرائيل تخص الشعب اليهودي فقط. هذا هو المبدأ التأسيسي الذي قامت عليه الدولة".
على الرغم من أنه تم تخفيف مشروع القانون إلى حد ما عن نسخته الأصلية، إلا أنه "ما يزال من المسموح به"، وفقًا لمكتب المدعي العام الإسرائيلي، "إلحاق الأذى بشخص بسبب جنسيته أو دينه. وهذا تمييز صارخ". ويؤكد القانون أيضًا على حق يهود الشتات في الهجرة إلى إسرائيل، وإنما ‏‏ليس ‏‏العرب أو الفلسطينيين‏‏ الذين يعيشون في الضفة الغربية أو غزة أو أي مكان آخر، حتى لو كانوا على صلة قرابة بعرب إسرائيل.‏
‏يظل الحفاظ على "حق العودة" اليهودي ضروريا للحفاظ على جاذبية إسرائيل للأميركيين وغيرهم من يهود الشتات. ويوجد في الولايات المتحدة ما يقرب من عدد اليهود الموجودين في إسرائيل -أقل بقليل من 6 ملايين- حيث يشكلون معًا ثلاثة أرباع اليهود في العالم. ومن خلال جعلهم جميعاً إسرائيليين بحكم الأمر الواقع، فإن حق العودة إلى "أرض إسرائيل"‏‏ يتسع إلى ما هو أبعد من الحدود القائمة، ويورط يهود الشتات في سياسات الحكومة الإسرائيلية. ويتم التعبير عن الأيديولوجية الأساسية لإقصاء الفلسطينيين ودمج اليهود من خلال اللغو المتكرر والتماثل (الخاطئ) التالي: جميع الإسرائيليين (الحقيقيين) يهود؛ جميع اليهود إسرائيليون.‏
‏في الحقيقة، ليس كل الإسرائيليين يهودًا، بطبيعة الحال. ثمة 21 في المائة من السكان هم عرب (فلسطينيون ودروز ومسيحيون وشركس وغيرهم)، وهم محرومون من الاعتراف الكامل بمواطنتهم وفقًا للقانون الأساسي الإسرائيلي. وإذا فكر المرء في المنطقة الأوسع التي يطالب بها ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، فإن السكان منقسمون بنسبة 50/50 تقريبًا من اليهود وغير اليهود -ومعظم الأخيرين من المسلمين السنة. (تشير التحليلات الديمغرافية الأخيرة إلى أن اليهود أصبحوا الآن ‏‏أقلية‏‏ في إسرائيل والأراضي المحتلة أو الخاضعة للإدارة الإسرائيلية). كما أنه ليس "جميع اليهود إسرائيليون". إن "حق العودة" اليهودي هو دعوة وليس تفويضًا، والتي لا يقبلها سوى حوالي 3.000 أميركي سنويا. وفي الواقع، يهاجر من‏‏ اليهود الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة كل عام أكثر من ‏‏ضعف عدد اليهود الأميركيين الذين يأتون إلى إسرائيل.‏
‏من غير الواضح مدى أهمية الدعم اليهودي الأميركي لإسرائيل في الحفاظ على المستوى الحالي للمساعدات العسكرية الأميركية. على مدى عقود، كانت السياسة الخارجية الأميركية مبنية على الحفاظ على وجود عسكري ودبلوماسي قوي في الشرق الأوسط من أجل حماية مصالحها النفطية. وقد زادت حرب العام 1967 بشكل كبير من دعم اليهود الأميركيين لإسرائيل، كما لاحظ ‏‏إريك ألترمان‏‏ مؤخرًا، وعززت الضغط السياسي للوبيات اليهودية ومساهماتها في الحملات. وعلى مدى عقود حتى اندماجها في العام 1999 مع "الاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية"، كان شعار منظمة "النداء اليهودي الخيري المتحد" المعروفة، "‏‏نحن واحد‏‏"، يشير إلى الوحدة المثالية لليهود الأميركيين واليهود الإسرائيليين والشتات اليهودي العالمي.‏
لكنّ المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة أصبحت تختلف الآن عما كانت عليه حتى قبل عقد من الزمن. فقد أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، وتفوقت مؤخرًا على قطر كأكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال. وأصبحت دبلوماسية النفط في الشرق الأوسط -دبلوماسية الزوارق الحربية حقا- في الغالب شيئًا من الماضي، وقد حاولت الولايات المتحدة مؤخرًا الجمع بين المتنافسين السابقين؛ إسرائيل والمملكة العربية السعودية وقطر ودول نفطية أخرى، لتشكيل تحالف مؤيد للغرب. وكان من شأن ذلك أن يسمح للولايات المتحدة بالاستمرار في إعادة تمحور قوتها نحو وسط أوراسيا والصين. وبالنظر إلى هذا السياق، تشل الحرب الإسرائيلية الحالية ضد فلسطين فشلاً ذريعًا وتهدد بإشعال حريق إقليمي وإضعاف امتيازات الولايات المتحدة، حتى بينما تتعرض هذه الامتيازات للاختبار (من وجهة نظر أميركا) من قبل التحالف الروسي الصيني. وهذا هو السبب في أن الدعم القوي من الرئيس الأميركي لإسرائيل، وبدرجة أقل من الكونغرس، هو أمر محير للغاية. هل المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل مجرد بقايا من السياسة السابقة -رد فعل انعكاسي- والتي تستنفد مسارها في القريب؟ هل هي مسألة أيديولوجيا -وتبرعات (أيباك)- التي تتفوق مؤقتًا على الجيوسياسة؟‏
‏في الأسابيع القليلة الماضية، أدت معارضة الحرب على غزة بين الناخبين الديمقراطيين الشباب إلى ابتعاد إدارة بايدن عن الدعم غير المحدود للحرب ونحو سياسة خفض التصعيد -وإن كان ذلك ببطء شديد لحماية السكان الفلسطينيين. وما نحتاجه الآن هو أن يطالب الليبراليون والتقدميون الأميركيون -من اليهود وغير اليهود، ولكن من اليهود بشكل خاص- بأن يكون الدعم الأميركي المستمر لإسرائيل مشروطًا بإنهاء القتل، والبدء السريع في مفاوضات من أجل التوصل إلى سلام طويل الأجل، على غرار حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة. وقد تم بالفعل نشر شعارات هذه الحركة الجماهيرية بجهود الطلاب، وأعضاء هيئات التدريس الشجعان، وعمال النقابات، والناشطين المناهضين للحرب، والديمقراطيين التقدميين في مجلس النواب الأميركي وهي: "ليس باسمي"، و"لن يحدث هذا مرة أخرى في أي مكان"، و"السلام الآن".‏

‏*ستيفن ف. أيزنمان Stephen F. Eisenman: أستاذ فخري لتاريخ الفن في جامعة نورث وسترن، ومؤلف "تنورة غوغان" Gauguin's Skirt (التايمز وهدسون، 1997)؛ "تأثير أبو غريب" The Abu Ghraib Effect، (ريآكشن 2007)؛ "صرخة الطبيعة: الفن وصنع حقوق الحيوان" The Cry of Nature: Art and the Making of Animal Rights، (ريآكشن، 2015) وكتب أخرى. وهو أيضًا مؤسس مشارك لمنظمة العدالة البيئية غير الربحية، ‏"تحالف الأنثروبوسين"‏‏. نشر مع الفنانة سو كو للتو "‏‏الفاشية الأميركية" American Fascism، (مطبعة روتلاند).‏‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: All Israelis are Jews; All Jews are Israelis: Israel's False Tautology

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