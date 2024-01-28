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إسرائيل تترنح أمام العدل الدولية

1/28/2024 2:33:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود عبابنة لم تسقط دولة الإبادة الجماعية بالضربة القاضية لعدم صدور قرار صريح من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار، ولكنها ترنحت أكثر من مرة أمام التدابير الوقتية التي سددتها المحكمة في وجه دولة الكيان المحتل. المسألة لم تكن سوى تأجيل السقوط المدوي المنتظر لدولة العدوان في هذه المنازلة القانونية أمام دولة جنوب أفريقيا، فالتدابير الوقتية والتي يفصح مضمونها عن تكوين قناعة معقولة لدى المحكمة، بأن الأفعال التي تقوم بها دولة الاحتلال تندرج تحت نص المادة (2) من إتفاقية الإبادة الجماعية، وتستوجب قبول الدعوة رغم أنف مايكل شو، محامي دولة الاحتلال، الذي طعن بالاختصاص، وجادل بتعريف معنى الإبادة، إلا أن المحكمة لم تنتظر طويلا لقبول الدعوة أولا، وعلى إقرار أن دلائل أفعال الإبادة الجماعية "معقولة" أو "جديرة ظاهريا" حرفيا كما جاء في التلاوة ( (Plausible case of genocide وتستطيع المحكمة بناء على ذلك مطالبة إسرائيل كدولة موقع على اتفاقية الإبادة الجماعية أن تتخذ التدابير المانعة لأفعال الإبادة الجماعية هذه، ومن هذه التدابير: "الطلب من إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، وكذلك "الطلب من إسرائيل أن تضمن وبأثر فوري عدم قيام قواتها بارتكاب أي من الأفعال التي نصت عليها اتفاقية الإبادة الجماعية"، وكذلك القول "إنه يتعين على إسرائيل أن تتبنى إجراءات لمنع فرض ظروف معيشية متعمدة بهدف التدمير المادي الكلي أو الجزئي"، وفرض تدابير لا تحد من الولادات داخل المجموعة، كما أوجبت المحكمة على إسرائيل أن تمنع وتعاقب التحريض المباشر والعلني على إرتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أما التدبير المستعجل التي طالبت به المحكمة دولة الاحتلال فهو وجوب اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية للمدنيين في غزة، وكخطوه احترازية أوجبت المحكمة على دولة الاحتلال أن تتخذ جميع الإجراءات الفعالة لمنع تدمير أو إخفاء الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أي أفعال تقع ضمن الماده رقم (2) من اتفاقية الإبادة الجماعية، ثم موافاة المحكمة وخلال مدة شهر بتقرير عن الإجراءات المتخذة لتلبية هذه التدابير.
لا تكمن أهمية القرار فقط في اتخاذ هذه التدابير التي تكاد تقترب من طلب وقف إطلاق النار، بل إن اللافت للانتباه إلى أن التصويت عليها قد جاء بأغلبية ساحقة بما في ذلك تصويت رئيس المحكمة التي تحمل الجنسية الأميركية، فكانت إسرائيل الوحيدة بواسطة قاضيها المعين من قبلها التي عارضت اتخاذ هذه التدابير وانضمت إليها القاضية الأوغندية والتي تبرأ منها مندوب أوغندا لدى الجمعية العامة.
قرار محكمة العدل الدولية قرار تاريخي بامتياز، فقد أحدث وللمرة الأولى صدعا مؤثرا في جدار الحصانة المطلقة لإسرائيل ضد أي إدانة وأدخلها إلى دائرة الاتهام الجرمي من أرفع مؤسسة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وسجل ذلك انتصارا للقضية الفلسطينية ولدولة جنوب أفريقيا، كما وثقّث جرائم الاحتلال وتهمة الإبادة الجماعية في سجلات هذه المحكمة، التي ستصبح مرجعا وسابقة قضائية لعقود قادمة، وربما تكون فضيلة هذا القرار عدا عن انصاف الفلسطينين وتجريم دولة الاحتلال هو إعادة الاعتبار لمنظمات حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني الذي تهشم على مذبح العدالة الدولية بفعل الهيمنة والتواطؤ الأميركي، اللذين وظفا لصالح دولة الاحتلال في السر وفي العلن.

MENAFN28012024000072011014ID1107778337

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